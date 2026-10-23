Embargo por mora en pagos de arriendo terminó en hallazgo de arsenal bélico y captura de influencer

El hallazgo de un abundante arsenal bélico en el clóset de una reconocida creadora de contenido en Cali (Valle del Cauca) cambió el curso de una diligencia de embargo y secuestro que se adelantaba en el inmueble por el retraso en el pago de los arriendos, en cumplimiento de una orden de un juez civil.

La Fiscalía General de la Nación halló en el clóset de la reconocida influencer 977 cartuchos calibre 5,56, utilizados en armas de largo alcance. Además, encontró un fusil Colt calibre 5,56, de fabricación estadounidense, cuyo modelo y características no hacen parte del inventario de la Fuerza Pública en Colombia; dos pistolas Glock calibre 9 mm, con sus respectivos cargadores y cartuchos; un cargador con 35 cartuchos; dos miras holográficas, y un adaptador de luz y láser.

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El material bélico fue encontrado en la residencia de la creadora de contenido, ubicada en el sector de Pance, en Cali (Valle del Cauca).

En medio de la diligencia, Durán Bocanegra aseguró que no tenía permisos para tener dicho material, por lo que fue capturada en flagrancia.

Durante el procedimiento, la Fiscalía también halló 4.844 dólares, una máquina contadora de billetes, dos granjeras digitales, un teléfono celular, dos computadores portátiles y estupefacientes.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a la mujer el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. La procesada no aceptó los cargos.

Tras evaluar los elementos materiales probatorios presentados por el fiscal del caso, un juez penal municipal con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

La investigación continúa

Según se conoció, la Fiscalía continuará investigando para establecer si la influencer habría participado en la comisión de otros posibles delitos, teniendo en cuenta el origen y el destino final del arsenal bélico hallado en su residencia.

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