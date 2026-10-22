Síntomas de la diabetes: ¿es posible tenerla sin saberlo y cómo detectarla a tiempo?

SALUD

Carmenza tiene 25 años y vive en Bogotá. En las noches se despertaba sedienta, le costaba ver el tablero de la universidad y en ocasiones, pese a que dormía 8 horas, se levantaba muy cansada. Como nadie de su familia sufría alguna enfermedad crónica, ella nunca imaginó que la diabetes iba a tocar a su puerta.

Y es que esta enfermedad que se caracteriza por sus altos niveles de azúcar en la sangre continúa siendo un desafío para la salud pública en Colombia. Según datos de la Cuenta de Alto Costo, durante 2025 se notificaron 74.245 casos nuevos de diabetes mellitus en el país, que, si bien muestra una disminución del 13,56 % frente al periodo anterior, sus cifras siguen siendo alarmantes.

Además, esta entidad, encargada de hacerle seguimiento a las enfermedades crónicas en el país, advierte que los retrasos en el reporte de nuevos diagnósticos pueden afectar las cifras de incidencia y hacer que la magnitud del problema sea menor de la real.

Es por eso que es importante desmontar los mitos alrededor de la enfermedad y aprender a identificar los primeros signos de alerta para hacer un tratamiento temprano.

Alexandra Guarín, directora médica de Novo Colombia, explicó cuáles son las señales que deben llamar la atención, qué pruebas permiten confirmar el diagnóstico y qué cambios en la alimentación y la actividad física ayudan a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

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¿Es posible tener diabetes sin saberlo?

La respuesta es sí. Algunas personas como Carmenza pueden tener diabetes sin conocer su diagnóstico, especialmente cuando no presentan síntomas claros.

La médica señaló en este medio de comunicación que los antecedentes familiares son un factor importante, pero no son el único elemento que influye en el desarrollo de la enfermedad.

“Los factores genéticos son muy importantes en diabetes”, afirmó. Sin embargo, también puede aparecer en personas que no tienen familiares cercanos diagnosticados.

Guarín destacó que la obesidad es un factor de riesgo relevante, incluso en personas sin antecedentes familiares de diabetes.

Por esta razón, es importante prestar atención tanto a los antecedentes familiares como al peso, los hábitos cotidianos y otras condiciones de salud que puedan aumentar el riesgo.

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Primeros síntomas de la diabetes

Entre las principales señales de alerta están el aumento de la frecuencia urinaria, la sed excesiva, la pérdida de peso sin explicación, los cambios en la visión y la fatiga.

“Los síntomas más frecuentes que se presentan con la diabetes son la poliuria, que es el incremento de la frecuencia de ir a orinar; la polidipsia, que es un incremento en la sed. Los pacientes pueden tener pérdida de peso inexplicable, también cambios en la visión, que usualmente es visión borrosa, y fatiga”, explicó Guarín.

Aunque estos síntomas pueden estar relacionados con otras condiciones de salud, es importante consultar a un profesional si aparecen, especialmente cuando se presentan de manera persistente.

La diabetes también puede desarrollarse sin síntomas evidentes, por lo que la ausencia de señales no descarta la enfermedad.

¿A qué edad se debe comenzar a detectar la diabetes?

La diabetes tipo 2 es más frecuente en adultos, pero también puede presentarse a edades más tempranas.

“Si tenemos síntomas, sin importar la edad, deberíamos hacer la consulta al médico para que nos envíe un examen muy simple, que es una glicemia o una hemoglobina glicosilada, para poder hacer el diagnóstico confirmatorio”, explicó la especialista.

La glicemia mide la concentración de glucosa en la sangre, mientras que la hemoglobina glicosilada, conocida como HbA1c, permite estimar el promedio de los niveles de glucosa durante los últimos dos o tres meses.

La necesidad de realizar estas pruebas depende de los síntomas, los antecedentes y los factores de riesgo de cada persona. El diagnóstico debe establecerse mediante criterios médicos y, cuando corresponda, pruebas de confirmación.

¿Cómo prevenir la diabetes tipo 2?

Aunque no todos los casos de diabetes se pueden prevenir, adoptar hábitos saludables puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

La especialista recomienda mantener una alimentación equilibrada, priorizar las proteínas y los vegetales, moderar el consumo de azúcares y prestar atención a las porciones de carbohidratos.

“Dentro de los elementos que pueden aportar para reducir el riesgo de que desarrollemos una diabetes está, por supuesto, una alimentación sana”, señaló.

La actividad física también desempeña un papel importante. El ejercicio contribuye a mantener un peso saludable y puede mejorar la sensibilidad del organismo a la insulina, una hormona que permite regular los niveles de glucosa en la sangre.