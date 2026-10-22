Mujeres rurales se reúnen para hablar de paz en los territorios

Norte de Santander

Alrededor de 150 mujeres campesinas de Norte de Santander participan en el Congreso de Mujeres Rurales por la Paz y el Desarrollo Territorial, un encuentro desarrollado con representantes del Catatumbo, la zona rural de Cúcuta y los municipios de Occidente.

Lorena Acevedo Acuña, directora de la Corporación Construyendo Poder, Democracia y Paz en Norte de Santander, explicó que el encuentro aborda tres temas centrales: la actualización de la Ley de Mujer Rural, el Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad, y la incorporación del enfoque de género en los acuerdos finales de paz.

Acevedo también reconoció el aumento de mujeres víctimas del conflicto armado que han dejado los últimos 21 meses de combate en la región del Catatumbo. Frente a esta realidad, destacó la importancia de generar espacios de acompañamiento y articulación comunitaria.

“Estos espacios se convierten en oportunidades también de descarga y apoyo para las mujeres que vienen con toda la situación de agotamiento, no solamente del conflicto sino también de tener que cuidar en medio del conflicto”, afirmó Acevedo.

El congreso permitirá a las participantes establecer contactos, capacitarse y conocer herramientas para prevenir las violencias basadas en género, junto a una jornada en la tarde de autocuidado emocional para que las asistentes puedan compartir y procesar las experiencias y secuelas derivadas de la confrontación armada.

“Se llevarán conocimiento, se llevarán muchas preguntas por supuesto y la necesidad de que el Estado las responda como debe ser, pero sobre todo se llevarán redes, números y conexión con entidades que les puedan ayudar a protegerse como mujeres en momentos en los que las situaciones puedan complicarse y quizá no se encuentre una respuesta estatal”, sostuvo la líder.

Este encuentro se desarrolla en el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado en octubre, buscando reconocer el papel de las mujeres en sus territorios y que conozcan las leyes que las protegen y los cambios que se vienen con este nuevo gobierno.