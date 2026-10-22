Aumenta la cifra de docentes amenazados en el Catatumbo

Norte de Santander.

En el municipio de El Tarra, los recientes hechos violentos llevaron a implementar la modalidad de trabajo remoto en las instituciones educativas y a suspender la semana cultural que se encontraba en curso, mientras persiste la preocupación por la seguridad de estudiantes, docentes y directivos.

Hugo Cárdenas, directivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), advirtió en Caracol Radio que los enfrentamientos entre grupos armados ilegales están poniendo en riesgo a la población civil y dificultando el desarrollo de las actividades académicas en esta región de Norte de Santander.

“Los maestros están exponiendo la vida permanentemente, y no solo los maestros, sino la comunidad educativa”, aseguró el dirigente sindical, al describir las condiciones en las que los profesores deben intentar cumplir con sus labores en medio del conflicto armado.

Cárdenas señaló que, según cifras que les ha suministrado la Secretaría de Educación, más de 210 docentes estarían amenazados, algunos de manera directa y otros afectados por el temor que generan los enfrentamientos y la presencia de actores armados en los territorios.

El directivo también alertó sobre las situaciones que han tenido que enfrentar estudiantes y profesores dentro de los establecimientos educativos, donde, según indicó, se han registrado episodios de disparos que obligan a los niños a buscar refugio debajo de los pupitres.

“¿Con qué seguridad y con qué disposición tiene un maestro que estar dictando clases sabiendo que en cualquier momento le atraviesan las balas allí en su escuela?”, cuestionó Cárdenas.

La situación, advirtió, también está dejando consecuencias emocionales en el magisterio. El temor de desplazarse hacia las instituciones y la exposición constante a escenarios de violencia estarían afectando la salud mental de los docentes, mientras que la salida de familias y estudiantes de las zonas más golpeadas por el conflicto amenaza con profundizar la despoblación de algunos sectores del Catatumbo.

Frente a este panorama, FECODE pidió al Gobierno Nacional avanzar en alternativas que permitan reducir la confrontación y garantizar condiciones para que los niños, niñas y jóvenes puedan continuar sus estudios.

Cárdenas insistió en que la respuesta no puede limitarse a medidas de seguridad y reclamó inversiones sociales para las comunidades afectadas.

“Además de la legitimidad del Estado, tienen que darse proyectos de desarrollo comunitario, de desarrollo económico y de diálogo. No se puede descartar el diálogo para buscar una salida política a esta situación”, manifestó.

El dirigente sindical indicó que desde FECODE mantienen el seguimiento a la situación y elevan solicitudes ante el Gobierno Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y las autoridades educativas para que se establezcan medidas especiales de protección y apoyo para los maestros que trabajan en zonas de conflicto.