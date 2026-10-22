Expertos de cuatro países debatirán sobre salud infantil, salud mental en congreso internacional

Medellín, Antioquia

La salud materna e infantil, la prevención del suicidio en adolescentes, la vacunación, la nutrición y la atención a población migrante serán algunos de los temas centrales del Congreso Académico Internacional “Bello Habla de Salud: Miradas al Futuro”, que reunirá a expertos nacionales e internacionales para analizar los principales desafíos sanitarios de la infancia y la adolescencia.

El encuentro se realizará los días 11 y 12 de noviembre de 2026 en el Auditorio de la UVA Aguas Claras, con entrada gratuita y cupos limitados. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre.

La agenda busca conectar la evidencia científica con la toma de decisiones en salud pública, la atención clínica humanizada y el trabajo comunitario, mediante conferencias magistrales, seis mesas temáticas de discusión y la presentación de experiencias exitosas de intervención sociosanitaria.

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La programación académica contará con investigadores y profesionales de instituciones como la Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT, la Universidad de Concepción y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Uno de los ejes será la salud materna y perinatal, con énfasis en los primeros 1.000 días de vida, la detección temprana de riesgos durante el embarazo y la reducción de complicaciones maternas y neonatales.

Experiencias para fortalecer la atención a la infancia y la adolescencia

Entre ellas se encuentran iniciativas de la Universidad de los Niños y las Niñas de EAFIT, el programa Parceros en salud mental adolescente y proyectos relacionados con la participación pública de niños y jóvenes y el fortalecimiento de la salud familiar.

Los paneles tendrán una duración de 60 minutos y contemplarán espacios de interacción con los asistentes, con el propósito de intercambiar conocimientos y analizar posibles aplicaciones en los servicios de salud. El evento está dirigido a médicos, pediatras, ginecoobstetras, profesionales de enfermería, psicología, nutrición, odontología y trabajo social.