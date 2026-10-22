Del cacao a la miel: cuatro iniciativas antioqueñas son finalistas del Premio Emprender Paz 2026

Medellín, Antioquia

El cacao, la miel, la cultura, la financiación para artesanos y el acceso al agua potable se han convertido en herramientas para generar oportunidades en Antioquia. Estas iniciativas hacen parte de los proyectos finalistas del Premio Emprender Paz 2026.

El reconocimiento a las empresas y organizaciones que contribuyen a construir paz en territorios afectados por la pobreza, la exclusión y la violencia. Según Astrid Gómez, directora de la Corporación Emprender Paz: “En Antioquia encontramos iniciativas que demuestran cómo la actividad empresarial puede contribuir a transformar realidades complejas”.

El Premio Emprender Paz es liderado por la Fundación Grupo Social, junto con la Embajada de Suecia, la Fundación Konrad Adenauer y Ayuda en Acción. En esta edición, cuatro iniciativas empresariales recibirán incentivos económicos de entre $15 millones y $40 millones, destinados a fortalecer sus proyectos mediante capacitaciones.

Cacao y apicultura: alternativas productivas para el campo

En el Nudo de Paramillo, la Asociación de Cacaoteros de Valdivia (ASOCAVAL) desarrolla Sembradores de Paz. Esta iniciativa promueve el cultivo de cacao como alternativa frente a las economías ilícitas y reúne a 82 integrantes conjunto a más de 400 productores.

En el Bajo Cauca, una alianza liderada por Griffith Foods y Campo Dulce fortalece la apicultura como fuente de ingresos para las comunidades rurales. La iniciativa beneficia a más de 1.500 familias de municipios como El Bagre, Tarazá, Caucasia, Cáceres, Nechí y Zaragoza, mediante la compra de miel y la conexión de los apicultores con mercados estables.

En el corregimiento El Totumo, en Necoclí, la Corporación Cultural El Totumo Encantado lleva 16 años utilizando el teatro y la memoria para prevenir el reclutamiento de menores de edad, fortalecer los vínculos y ampliar sus oportunidades.

Financiación para artesanos y acceso a agua segura

La Promotora de Comercio Social en alianza con la Fundación Bancolombia, impulsa un fondo que entrega el 50 % del valor de las órdenes de compra a talleres artesanales. El mecanismo permite financiar parte de la producción, reducir la dependencia de créditos informales como el llamado gota a gota y atender pedidos de grandes superficies como Éxito y Homecenter.

El 80 % de sus beneficiarios son personas cabeza de hogar, además de facilitar el acceso a recursos. Como por ejemplo, Eko Group H2O+, quienes trabajan para reducir la pobreza hídrica en comunidades rurales mediante sistemas de recolección, almacenamiento y potabilización de agua lluvia.

Este modelo empresarial combina la comercialización de soluciones para empresas con una línea social que subsidia un sistema de acceso a agua segura por cada cinco sistemas vendidos. Entre sus experiencias se encuentra Dabeiba, Antioquia, donde 207 estudiantes cuentan con acceso a agua apta para el consumo.