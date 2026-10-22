“Es un desafío a la política”: Ramiro Bejarano tras nombramiento de Ordoñez como MinInterior

“Es un desafío a la política” Ramiro Bejarano tras nombramiento de Ordoñez como ministro de Interior

Tras la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de nombrar a Alejandro Ordoñez como ministro de Interior el pasado miércoles 21 de octubre, el profesor Ramiro Bejarano quién ha escrito varias columnas en contra de Ordoñez en la época en la que fue procurador, pasó por los micrófonos de 6 AM W, para dar su opinión sobre el tema.

El abogado comenta que la decisión es un “desafío a la decencia y a la política”, debido a la forma en la que salió de la Procuraduría en ese entonces, enfatiza que el país no puede olvidar como fue que Ordoñez salió de allí.

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“Es un infortunio que la ley no haya previsto que una persona que sea anulada su elección para cualquier cargo público por este tráfico de influencia de nombramientos, no se haya previsto que no pueda volver a ejercer un cargo público”. Cuestionó Bejarano

También aseguró que esta decisión que el presidente tomó le va a ‘pesar’ puesto que en las condiciones en las que salió Alejandro Ordoñez y por las acciones que hizo durante su paso como procurador, le va a costar a largo plazo porque según dice, su esencia y su naturaleza como persona y como político saldrá a la luz tarde o temprano.

“Y desde el punto de vista político, pues a mí me parece que la llegada de una persona que ha demostrado ser intransigente, intolerante, que no permite sino la manifestación con la que se exalten sus valores religiosos, no puede llegar a ser un ministro de gobierno, de ningún gobierno, ni siquiera de este”. Comentó el profesor.

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Esta decisión permite hacer un llamado de atención para aquellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se dejaron aproximar de Alejandro Ordóñez para nombrar a sus parientes.

“Ese es un hecho que llena de vergüenza a la Procuraduría de entonces, a los magistrados que se metieron en esa aventura, y que todos a una, como en Fontavejuna, terminaron involucrados en una cosa oscura, ruin y sencillamente inaceptable”. comentó Bejarano.

Escuche la entrevista completa aquí:

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