Quién es Alejandro Ordóñez Maldonado, el próximo ministro del Interior anunciado por De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que Alejandro Ordóñez Maldonado será el nuevo ministro del Interior, tras confirmar la salida de Rodrigo Lara del cargo.

Ordóñez asumirá una de las carteras más importantes del Gobierno, encargada de coordinar las relaciones con los distintos sectores del Estado, promover el diálogo político y atender asuntos relacionados con la gobernabilidad y el orden público.

El nuevo ministro es abogado y político colombiano, graduado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, donde también se especializó en Derecho Administrativo.

Entre 2009 y 2016 se desempeñó como procurador general de la Nación, cargo para el que fue reelegido, convirtiéndose en el primer funcionario en ocuparlo durante dos periodos consecutivos.

Asimismo, fue magistrado del Consejo de Estado entre 2000 y 2008 y presidente de esa corporación entre 2004 y 2005. Su trayectoria en el ámbito público también incluye su paso por el Concejo de Bucaramanga, donde ejerció como concejal entre 1986 y 1989.

En el ámbito académico, Ordóñez fue docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, en sus sedes de Bucaramanga y Bogotá, y se desempeñó como director del Centro de Investigaciones de esa institución.