Constructora Capital apuesta por el desarrollo de ciudadelas y el crecimiento urbano en colombia

Colombia

El desarrollo de vivienda en Colombia plantea retos que van más allá de la construcción de apartamentos. La planificación de los espacios públicos, la movilidad, las zonas verdes y los servicios que rodean los hogares también hacen parte de la conversación sobre cómo crecen las ciudades y cómo se relacionan las personas con su entorno.

En este escenario, Constructora Capital ha construido una trayectoria de más de 30 años en el sector inmobiliario. La compañía nació en Medellín en 1992 y llegó a Bogotá en 2007, con una operación enfocada en el desarrollo de vivienda para la clase media trabajadora. Desde entonces, ha vendido más de 109.000 viviendas y entregado más de 85.000 hogares en el país.

A lo largo de este recorrido, la empresa ha incorporado a su modelo de desarrollo la construcción de ciudadelas, proyectos que buscan integrar diferentes tipos de vivienda con espacios públicos, zonas recreativas y servicios complementarios.

Las ciudadelas como modelo de desarrollo urbano

La construcción de ciudadelas responde a una visión en la que la vivienda forma parte de un entorno más amplio. En lugar de concentrarse únicamente en las edificaciones residenciales, este modelo articula viviendas VIS y No VIS con parques, alamedas peatonales, espacios deportivos, comercio y zonas comunes.

Para las ciudades, este tipo de desarrollos pone sobre la mesa la importancia de planificar los espacios que acompañan la vida cotidiana de sus habitantes. Las zonas verdes, los lugares de encuentro y los equipamientos comunitarios cumplen un papel en la configuración de los barrios y en las dinámicas de quienes viven en ellos.

Constructora Capital ha incorporado esta perspectiva en distintos proyectos del país. Entre ellos se encuentran Ciudadela Alegra, en Bogotá; Ciudadela Alameda, en Zipaquirá, y Los Maderos, en Tocancipá, además de desarrollos en Bogotá y el Valle de Aburrá.

Según las cifras de la compañía, durante su trayectoria ha entregado más de 1,41 millones de metros cuadrados de parques, zonas verdes y espacio público.

Lagos de Torca, un escenario para el crecimiento del norte de Bogotá

Al norte de la capital, Lagos de Torca es uno de los grandes proyectos de desarrollo urbano contemplados para la ciudad. El área comprende 1.803 hectáreas entre las calles 183 y 245, desde la carrera Séptima hasta la futura prolongación de la avenida Boyacá.

Su planificación incluye infraestructura vial, ciclovías, espacios verdes y acciones para la protección ambiental, como el Parque Metropolitano Guaymaral, proyectado sobre 75 hectáreas, y la restauración de los humedales Torca y Guaymaral.

Este desarrollo constituye el contexto en el que Constructora Capital adelanta proyectos residenciales como Ciudadela Essenza y Vita. Su presencia en la zona se relaciona con una apuesta por integrar la oferta de vivienda con espacios comunes y áreas destinadas a la recreación y el encuentro.

El crecimiento de sectores como Lagos de Torca también pone en perspectiva la importancia de la planeación urbana y de la infraestructura que acompañará a las nuevas comunidades a medida que se consoliden los proyectos previstos para la zona.

Ciudadela Essenza y Vita, dos proyectos en Lagos de Torca

Dentro del Plan Parcial El Rosario, Constructora Capital desarrolla Ciudadela Essenza, un proyecto que contempla aproximadamente 5.200 viviendas VIS y No VIS, distribuidas en ocho desarrollos residenciales y una manzana mixta de comercio, con ejecución proyectada a diez años.

La planificación de la ciudadela contempla 28.900 metros cuadrados de parques y alamedas peatonales, 23.000 metros cuadrados de zonas de manejo y preservación ambiental alrededor del canal Torca y 3.000 metros cuadrados de zonas deportivas. También se reserva suelo para equipamientos educativos, servicios y un hospital de escala metropolitana.

Por su parte, Vita es un proyecto de vivienda No VIS que contempla 742 apartamentos distribuidos en siete torres de 18 pisos, con áreas entre 63 y 90 metros cuadrados. Su diseño incluye zonas comunes como piscinas, espacios de coworking, sala de cine, gimnasio, terraza y áreas destinadas a las mascotas.

Ambos desarrollos hacen parte de la oferta residencial de la compañía en Lagos de Torca y permiten observar cómo se materializa su modelo de integrar vivienda y espacios complementarios dentro de un mismo entorno.

Sostenibilidad en el desarrollo de vivienda

Otro de los componentes de la operación de Constructora Capital es la sostenibilidad. La empresa cuenta con la categoría EDGE Champion, otorgada por la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Grupo Banco Mundial, y reporta que el 100 % de sus proyectos cuenta con certificación EDGE.

De acuerdo con la información de la compañía, más de 42.000 viviendas y 2,2 millones de metros cuadrados cuentan con esta certificación, asociada a criterios de eficiencia en el uso de recursos como el agua y la energía.

La empresa también desarrolla programas sociales relacionados con el acceso a vivienda para trabajadores de obra, la educación básica y la inclusión laboral femenina. Estas iniciativas forman parte de una estrategia que contempla dimensiones sociales, ambientales y de gobernanza.

Constructora Capital estará en Vive Expo

La trayectoria y los proyectos de la compañía podrán conocerse en Vive Expo, la feria inmobiliaria de Caracol Radio que se realizará el 23, 24 y 25 de octubre en el centro comercial Gran Estación. Durante el evento, Constructora Capital dará a conocer su oferta de vivienda en Lagos de Torca, incluidos Ciudadela Essenza y Vita.

Los asistentes podrán recibir información sobre los proyectos y resolver inquietudes relacionadas con las alternativas de vivienda, las condiciones de financiación y los procesos para adquirir un inmueble.

La participación de la constructora en este espacio se da en medio de una conversación más amplia sobre el crecimiento de Bogotá y el papel que tienen los desarrollos residenciales en la configuración de nuevos entornos urbanos.

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