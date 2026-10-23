De cabecilla del Clan del Golfo a jefe del narcotráfico de las ACSN: perfil de ‘Kevin Masacre’

Su paso por el Clan del Golfo habría estado marcado por disputas territoriales con integrantes de otras organizaciones criminales en La Guajira.

Alias Kevin Masacre, capturado por la Policía en Maicao, La Guajira, habría pasado de ejercer como cabecilla de zona del Clan del Golfo en el área rural de Dibulla a asumir funciones relacionadas con el narcotráfico y el suministro de armamento para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), según información de inteligencia.

De acuerdo con las autoridades, el hombre es señalado como cabecilla del narcotráfico de esa organización criminal y presunto sucesor de alias Bendito Menor, quien habría sido abatido. Su posible papel dentro de las ACSN estaría relacionado con el control de rutas para el tráfico de drogas y la adquisición de armas de fuego y municiones para los integrantes de la estructura.

Su paso por el Clan del Golfo habría estado marcado por disputas territoriales con integrantes de otras organizaciones criminales en La Guajira. Posteriormente, habría ingresado a las ACSN, donde presuntamente asumió nuevas responsabilidades dentro de la estructura.

Las autoridades también investigan su posible relación con el ataque armado contra el exconcejal Edilbert Nicolás Moscote Freile, ocurrido el 3 de abril de 2026 en el corregimiento de La Punta de los Remedios, jurisdicción de Dibulla. La eventual responsabilidad de alias Kevin Masacre en estos hechos deberá establecerse en el marco de las investigaciones judiciales.

Durante su captura, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) e INTERPOL incautaron una granada de fragmentación, 120 cartuchos calibre 38, una camioneta y tres teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de los procedimientos judiciales correspondientes.

El caso pone nuevamente la atención sobre las disputas entre estructuras criminales en La Guajira y sus intereses en las rutas del narcotráfico, así como en el abastecimiento de armas y municiones para mantener sus actividades ilegales en el departamento.