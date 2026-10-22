Maradona: justicia argentina concluye juicio y emitirá el fallo el 22 de diciembre

Luego de seis meses de audiencias, el juicio concluyó con palabras de Dalma Maradona, quien pidió justicia para su padre. (Foto: Roberto Tuero/Getty Images) / Roberto Tuero

El tribunal #7 de San Isidro anunció que, tras seis meses de audiencias, la justicia argentina emitirá el 22 de diciembre el veredicto en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

“Quiero pedirles que mi papá tenga la justicia que se merece”, dijo Dalma Maradona ante el tribunal que juzga a siete profesionales de la salud por la muerte del ídolo en una internación domiciliaria.

El juicio concluyó con unas breves palabras de Leopoldo Duque, el médico personal del exastro del fútbol, quien reafirmó su inocencia.

Le interesa: reviva acá la destacada e inolvidable carrera de Diego Armando Maradona

Médico absuelto

En el cierre del juicio, la justicia absolvió al médico clínico Pedro Di Spagna. El anuncio lo hizo Alberto Gaig, presidente del Tribunal explicando que “ante el desistimiento de la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal y la ausencia de toda pretensión acusatoria sostenida por las querellas, corresponde absolver al médico Pedro Di Spagna”.

“Han sido muchos meses de trabajo en un juicio particularmente extenso, complejo y de repercusión pública poco habitual y durante todo este tiempo han habido discusiones, planteos y posiciones muy enfrentadas”, dijo el presidente del tribunal tras comunicar la absolución de Di Spagna.

Sin poder contener las lágrimas, continuó: “Creo que lo importante y el valor especial es haber mantenido las reglas del debate y que todos puedan haber ejercido plenamente su función y se hayan podido expresar en esta sala”.

Manifestaciones a las afueras del Tribunal #7 de San Isidro, Argentina, exigiendo justicia por la muerte del astro Diego Armando Maradona. (Foto: Luciano Gonzalez/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar Manifestaciones a las afueras del Tribunal #7 de San Isidro, Argentina, exigiendo justicia por la muerte del astro Diego Armando Maradona. (Foto: Luciano Gonzalez/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

¿Quiénes esperan sentencia?

La sentencia del martes 22 de diciembre, que se leerá al medio día (hora argentina), recae en los otros seis acusados del juicio:

El neurocirujano Leopoldo Luque.

La psiquiatra Agustina Cosachov.

El psicólogo Carlos Díaz.

La coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

El jefe de enfermeros Mariano Perroni.

El enfermero Ricardo Almirón.

Lea también: Rusia ataca a Ucrania luego de expresar disposición por negociar la paz

La Fiscalía pidió para Luque, Cosachov y Forlini penas de hasta doce años de prisión y diez de inhabilitación.

Para Díaz, Perroni y Almirón solicitó penas de hasta 5 años de prisión y diez de inhabilitación.