Presidente de la Espriella estará en entrega del Gran Malecón del Mar

Cartagena se prepara para abrir al público oficialmente los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar, una obra que busca transformar la relación de la ciudad con su frente costero y ampliar las alternativas de recreación, esparcimiento y encuentro para residentes y turistas.

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La entrega prevista para el sábado 24 de octubre contará con la presencia del mandatario nacional, Abelardo de la Espriella, en una jornada que permitirá conocer el alcance de este primer tramo en el proyecto bandera de la administración distrital.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde Dumek Turbay, resaltó el impacto de esta obra para la ciudad, y manifestó que incluso sin cortar la cinta, ya la gente está recorriendo el tramo que irá hasta inmediaciones de La Bocana.