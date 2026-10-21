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“No existen tales imágenes o videos que señala Angie Rodríguez”: exjefe de prensa de Gustavo Petro

El periodista Andrés Hernández, tal vez la persona con mayor confianza, cercanía y acceso a las comunicaciones del expresidente Gustavo Petro, siendo su jefe de prensa y de comunicaciones en presidencia, habló en Caracol Radio sobre las recientes acusaciones de Angie Rodríguez.

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