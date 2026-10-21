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“Ella tiene que demostrar eso”: abogado de Petro rechazó acusaciones de Rodríguez y anunció demanda

Las recientes declaraciones de Angie Rodríguez han desencadenado un nuevo episodio del enfrentamiento entre el expresidente Gustavo Petro y quien fuera considerada su “mano derecha”, como exdirectora del DAPRE y otras entidades estatales.

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En 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con el abogado de Gustavo Petro, Alejandro Carranza, quien rechazó lo que considera como una “inversión de la carga probatoria” por parte de Rodríguez y anunció que interpondrá una demanda en su contra.

¿Por qué demandará la defensa de Gustavo Petro a Angie Rodríguez?

El abogado Alejandro Carranza se refirió a las múltiples declaraciones de Angie Rodríguez que salpican al expresidente Gustavo Petro y confirmó en los micrófonos de Caracol Radio que interpondrá hoy miércoles 21 de octubre de 2026 una denuncia en contra de la exfuncionaria.

Carranza calificó de “patológico” el proceder de Rodríguez y señaló que Petro está “hasta la coronilla” con lo que considera “injurias y calumnias” con motivaciones políticas.

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Frente a la exigencia de Rodríguez al expresidente de controvertir sus acusaciones, Carranza advirtió una “inversión de la carga probatoria” y subrayó la obligación de que sea la exdirectora del DAPRE quien sustente sus palabras.

“Imagínense las acusaciones: que el presidente Petro contrataba, supuestamente, mujeres ‘de la vida alegre’ para que ocuparan altos cargos. Entonces, por ejemplo, podemos mostrar que Rodríguez no es una mujer ‘de la vida alegre’ y fue contratada por él para desmentirla. Las acusaciones son muy complejas para que nosotros pongamos en una inversión de la carga a mostrar lo contrario. Es ella la que tiene que demostrar eso”, reclamó.

Además, el abogado señaló que demandan a la exgerente del Fondo de Adaptación por sus declaraciones sobre el ‘pacto de Valledupar’, a través del cual el Gobierno habría exigido, según contó Rodríguez y ratificaron otros actores de esa reunión, que jefes autodefensas salpicaran a Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo De la Espriella.

Escuchar la entrevista completa:

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