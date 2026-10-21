“Hace escándalo para afectar políticamente”: abogado de Petro sobre declaraciones de Angie Rodríguez
Alejandro Carranza habló con 6AM W de Caracol Radio sobre las últimas declaraciones de la exdirectora del DAPRE, que salpican al expresidente Gustavo Petro.
Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro, reaccionó en 6AM W a declaraciones de Angie Rodríguez
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Tras las recientes acusaciones de Angie Rodríguez en contra de Gustavo Petro, 6AM W de Caracol Radio se comunicó con el abogado Alejandro Carranza, quien representa al expresidente.
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El jurista rechazó lo que considera como una “inversión de la prueba” por parte de Rodríguez y anunció acciones legales contra la exdirectora del DAPRE.
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David Otero
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