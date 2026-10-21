La nueva tendencia en el mundo del maquillaje: belleza en pocos minutos

El maquillaje y la belleza es un mundo que en la mayoría de los casos exige bastante tiempo y creatividad, pero en la actualidad las rutinas de maquillaje han ampliado sus posibilidades más allá de las ocasiones especiales y los looks de alta producción.

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Los acabados naturales, las texturas ligeras y los productos fáciles de aplicar forman parte de una manera más flexible de entender la belleza, en la que el maquillaje se adapta a distintos momentos del día y a las preferencias personales. Con este fin es que, M·A·C presenta la línea Studio Radiance Skin Tint Stick, una fórmula híbrida en barra que busca unificar el tono de la piel y aportar luminosidad con un acabado ligero y de efecto segunda piel.

La fórmula contiene un 73% de ingredientes para el cuidado de la piel, entre ellos extractos de semilla de rábano daikon y açaí, y proporciona hidratación inmediata y prolongada. Disponible en 13 tonos, ofrece cobertura ligera y construible, hasta 24 horas de duración, control de grasa y resistencia al sudor y la humedad, con un acabado suavemente luminoso.

La propuesta también reúne maquillaje y cuidado de la piel en una fórmula práctica, que puede complementarse con rubor y gloss para conseguir un acabado natural y luminoso. Una aproximación al maquillaje diario en la que la elección de los productos y la intensidad del look responden al tiempo disponible y al estilo de cada persona.

Tendencias de maquillaje 2026:

Las tendencias de maquillaje sencillo priorizan la piel ligera de aspecto saludable, los acabados satinados y los tonos neutros o tostados. Esta tendencia busca un efecto “buena cara” y minimalista donde el producto se funde de forma orgánica con el rostro.

Piel: Se da prioridad a fórmulas fluidas, sérums con color o protectores solares con tinte que unifican sin ocultar la textura real de la piel.

Se da prioridad a fórmulas fluidas, sérums con color o protectores solares con tinte que unifican sin ocultar la textura real de la piel. Rubor: Los tonos durazno, beige y rosados suaves se aplican con texturas líquidas o en crema que se funden en las mejillas.

Los tonos durazno, beige y rosados suaves se aplican con texturas líquidas o en crema que se funden en las mejillas. Delineados: Se destaca el delineado suave y degradado con lápiz marrón o sombra difuminada.

Se destaca el delineado suave y degradado con lápiz marrón o sombra difuminada. Labios: Se usan bálsamos o labiales de color nude aplicado con pequeños toques con los dedos, complementados con glosses ligeros.

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