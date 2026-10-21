La serie “Glee” regresará con una nueva versión en streaming: ¿En qué plataforma estará?

Este miércoles se confirmó que la serie de televisión “Glee” está de vuelta.

¿En dónde se estrenará?

La plataforma de streaming Disney+ dio luz verde a la nueva versión de la serie de comedia dramática musical de Ryan Murphy.

Glee

“Glee” se estrenó en Fox en 2009 y concluyó en 2015, tras seis temporadas que siguieron a un grupo de integrantes de un coro escolar en Lima, Ohio, mientras afrontaban los altibajos de la vida en el bachillerato y más allá.

Fue un fenómeno cultural masivo, recordado especialmente por la forma directa y, a veces, controvertida con que abordó temas como la sexualidad, la raza, la discapacidad, la salud mental y otros, además de sus versiones de canciones como “Don’t Stop Believin’”, “Teenage Dream”, “River Deep, Mountain High” y “Smooth Criminal”, entre muchas otras.

Lea también: Los Beatles contarán con una nueva experiencia inmersiva para sus fanáticos: ¿Dónde y cuándo abrirá?

Reparto

El reparto original incluía a Lea Michele, Cory Monteith, Matthew Morrison, Jane Lynch, Dianna Agron, Chris Colfer, Darren Criss, Amber Riley, Naya Rivera, Heather Morris, Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Harry Shum Jr., Chord Overstreet, Mark Salling y otros.

¿Volverán los actores originales?

Aún no se conoce información sobre el reparto, aunque es muy probable que varios de los actores originales regresen.

“He estado en contacto con cerca de 10 miembros del elenco original”, comentó Murphy en una entrevista.

Le puede interesar: Spotify eliminó 75 millones de canciones identificadas como “basura o spam” generadas por IA

Los comentarios de Murphy se produjeron semanas después de que Michele expresara que estaría encantada de participar en un reinicio de “Glee”:

“Adoro “Glee”. Siempre adoraré “Glee”. Adoro a Ryan Murphy. Ocupa un lugar muy especial en mi corazón… Seguiré a Ryan adondequiera que vaya”.

¿Quiénes ya no están?

Maya Rivera falleció en 2020, a los 33 años, tras ahogarse en un lago mientras rescataba a su hijo pequeño que había caído al agua.

Corey Monteith falleció por una sobredosis en 2013, cuando la serie aún estaba en emisión, y Mark Salling se suicidó en 2018 tras declararse culpable de posesión de pornografía infantil.