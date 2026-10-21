Gobernación del Magdalena inauguró una sala de urgencias que no podía funcionar y hoy sigue cerrada

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A pesar de haber sido inaugurada hace más de dos meses, la nueva sala de urgencias del Hospital San Rafael, el único centro médico de mediana complejidad en Fundación (Magdalena), no cuenta con energía eléctrica y se inunda cuando llueve.

El 8 de agosto, la Gobernación de Magdalena celebró un acto en el nuevo edificio, construido con recursos del Ministerio de Salud, al que invitó a los gerentes de hospitales públicos del departamento y a medios de comunicación locales. En sus redes sociales aseguró que la sala estaba “completamente dotada y preparada para brindar una atención oportuna, digna y de calidad”.

La Gobernación aseguró en sus redes sociales que la sala estaba “completamente dotada y preparada para brindar una atención oportuna, digna y de calidad”. Hoy está cerrada porque no tiene servicio de energía eléctrica. Ampliar La Gobernación aseguró en sus redes sociales que la sala estaba “completamente dotada y preparada para brindar una atención oportuna, digna y de calidad”. Hoy está cerrada porque no tiene servicio de energía eléctrica. Cerrar

En el video que acompaña la publicación, se asegura que el gobierno departamental logró sacar adelante la entrega de la infraestructura “en menos de dos meses”, gracias a la gestión de la secretaria de Salud, Magda Alarcón, ante el Ministerio, dirigido en ese momento por Guillermo Alfonso Jaramillo.

Sin embargo, los documentos y los testimonios conseguidos por la Unidad Investigativa de Caracol Radio revelan una realidad muy distinta. La sala de urgencias completa más de 400 días de retraso con respecto al plazo inicial previsto, el contrato no se ha liquidado, el constructor asegura que le deben plata y las obras complementarias que se requieren para poner en funcionamiento la construcción ni siquiera se han contratado.

((video Minsalud muestra sala antigua))

De cuatro meses se pasó a más de tres años

El 9 de junio de 2023, mediante la Resolución 933, el Ministerio de Salud destinó inicialmente 9.187 millones de pesos para la construcción de la nueva sala de urgencias del Hospital Departamental San Rafael. Pero, como la construcción estuvo suspendida por más de un año por problemas de diseño, en marzo de 2025 esa cartera ministerial, al hacer los reajustes al presupuesto, tuvo que aportar otros 722 millones de pesos. En total invirtió 9.909 millones de pesos, dinero que no alcanzó para culminar la obra.

El contrato suscrito con ese fin señalaba que las obras debían tomar cuatro meses. El proyecto contemplaba una instalación moderna, en la que se ofrecerían servicios como videolaparoscopia, endoscopia, colonoscopia, rayos X, ecografía y cirugía, entre otros.

El 6 de octubre de ese mismo año se suscribió el acta de inicio de la obra, que fue adjudicada por el Hospital al consorcio Edificación San Rafael, representada legalmente por Rosemberg Garrido. Dos meses y medio después, comenzaron los problemas.

El 20 de diciembre se suspendió la ejecución del contrato debido a problemas con los estudios y diseños que recibió el contratista, según explicó el entonces secretario de Infraestructura de la Gobernación, Efraín Vargas.

Dichos diseños tuvieron que ser modificados para corregir falencias como la cimentación, que haría que la sala de urgencias quedara por debajo del nivel de la calle, lo cual podría generar inundaciones en las temporadas de lluvias. A solicitud del Hospital, la Gobernación asumió labores de supervisión.

La suspensión se extendió tres meses, durante los cuales el contrato se quedó sin interventor, función que fue asumida el 15 de marzo de 2024 por la Unión Temporal Interventoría Hospital Fundación, representada por el ingeniero Guzmán José Daza.

Como los problemas persistían, el 29 de abril de ese año se suspendió indefinidamente la ejecución de las obras. Los nuevos estudios y diseños fueron aprobados por el Ministerio de Salud el 20 de marzo de 2025. Sólo por las fallas en la planeación del proyecto se perdieron 11 meses.

Para ese momento, los costos del proyecto habían aumentado por cuenta de la inflación, pues en lugar de estar listo en febrero de 2024, como se planeó originalmente, seguía pendiente bien entrado el 2025.

Un año más tarde, el 23 de abril de 2026, se acordó modificar el contrato para dividir la ejecución, de manera que el contratista no tuviera que responder por trabajos que excedían el monto pactado. Él seguiría con la obra civil de la edificación y la Gobernación se encargaría de las llamadas obras complementarias, incluida la subestación eléctrica que se necesita para que los equipos biomédicos puedan operar. Los 1.867 millones de pesos que tuvieron que adicionarse están disponibles desde el 12 de agosto en las arcas del Palacio Tayrona, pero aún no han sido ejecutados.

Además de no tener luz, se inunda

Como si la falta de fluido eléctrico no fuera un problema suficientemente grave, la nueva sala de urgencias del Hospital San Rafael tampoco resiste los aguaceros. Todavía sin estrenarse, las modernas instalaciones ya presentan filtraciones y fallas de alcantarillado.

Esas fallas quedaron plasmadas en el informe de interventoría de obra con fecha de 1 de septiembre de 2026. El documento reportó a la gerencia del Hospital que las tapas de concreto no cuentan con un espacio suficiente para la adecuada evacuación de las aguas lluvias, lo que ocasionó inundaciones. Como si se tratara de un remedio casero, la solución temporal que planteó el contratista fue levantar las tapas del alcantarillado con unos ladrillos en cada esquina para que los pisos de la moderna instalación no se vuelvan a taponar.

El informe de interventoría que refleja las fallas de la nueva sala de urgencias del Hospital San Rafael. Ampliar El informe de interventoría que refleja las fallas de la nueva sala de urgencias del Hospital San Rafael. Cerrar

El arreglo no es definitivo y el interventor en su informe advirtió que las inundaciones podrían volver a ocurrir si no se realizan otras obras que le corresponden al hospital, tales como la instalación de canales de aguas lluvias en el techo y que colindan con la zona de urgencias para desviar las aguas, o algo más elemental, mantener la zona limpia de residuos o basuras. Esto evitaría escenarios como, por ejemplo, que se produzca una inundación con las máquinas médicas encendidas y conectadas.

Las goteras son otra de las fallas que dejó al descubierto la ola de lluvias. La filtración en el techo por los ductos de aire se produjo por falta de sellamiento en los ductos de los aires acondicionados. Aunque el informe de interventoría indica que la falla se corrigió, el contratista tendrá que responder si ocurre de nuevo y hay daños bien sea en el techo (Drywall) o las lámparas.

A la falta de energía eléctrica y las filtraciones se sumaría una presunta falta de mantenimiento de las nuevas instalaciones. La personera municipal, María Camila Zambrano, le dijo a Caracol Radio que el frente de la nueva sala de urgencias ya se ve “enmontado”, es decir, cubierto de maleza.

“Ya la inauguraron”, respondió la funcionaria sobre el acto celebrado en la sala de urgencias el 8 de agosto, al que no fue invitada.

En su opinión, la demora del proyecto afecta gravemente a los habitantes del municipio, porque la capacidad de la antigua sala de urgencias es “casi nula”. Según contó, pacientes con vía intravenosa muchas veces tienen que esperar en un asiento, sin tener acceso a una camilla.

La posición de la Gobernación ante estas irregularidades

Consultadas por Caracol Radio, las secretarias departamentales de Infraestructura y de Salud, Ireuska Chávez y Magda Alarcón, respectivamente, afirmaron que el evento del 8 de agosto no se trató de una inauguración de la nueva sala de urgencias del Hospital San Rafael, sino de una socialización de las obras construidas con recursos del Ministerio de Salud, organizada a propósito de la visita del entonces ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien finalmente no fue. En su reemplazo asistió Wilmar Gómez, coordinador nacional del programa de Equipos Básicos en Salud.

“Yo no fui a hacer ninguna inauguración. A mí me invitaron a conocer cómo estaba la obra física que habíamos financiado (...). Se comprometieron a que rápidamente iban a garantizar las obras complementarias, pero llevan más de dos meses...”, dice el exfuncionario del Ministerio de Salud.

La secretaria de Infraestructura indicó que la demora de 402 días obedece a problemas técnicos, financieros y jurídicos. También admitió que, aunque la Gobernación ya cuenta con los recursos para la construcción de la subestación eléctrica, esta obra no se ha contratado.

Desde que esta Unidad Investigativa empezó a buscar a los funcionarios responsables de poner en servicio la sala de urgencias, la Gobernación ha publicado un comunicado y un video sobre el tema. En el primero se argumenta que la construcción de la infraestructura era apenas “la fase inicial del proyecto” y que ahora faltan “obras complementarias que incluyen energización, subestación eléctrica, planta de emergencia, servicios públicos y urbanismo”, a cargo del contratista y la Secretaría de Infraestructura. También se informa que la dotación del mobiliario está lista y que la Secretaría de Infraestructura “ha requerido formalmente a la interventoría y al contratista para que emitan un informe técnico explicativo” y corrijan inmediatamente las filtraciones de agua.

En el video, publicado por la secretaria de Infraestructura, se reconoce que “las familias de Fundación necesitan este servicio y que no pueden seguir esperando” y se asegura que se han tomado las decisiones necesarias y que se tienen los recursos disponibles para que la sala de urgencias entre en funcionamiento antes de que finalice el 2026.

El exsecretario Efraín Vargas, quien supervisó la obra durante más de dos años, no es tan optimista. Con base en su experiencia, estima que la adjudicación del nuevo contrato, la ejecución y los permisos que se necesitan dilatarán la entrada en funcionamiento al menos hasta mediados de 2027.

El 19 de octubre, seis meses después de llegar al cargo, la secretaria departamental de Salud, Magda Alarcón, le informó a Caracol Radio que había renunciado. “No soy política, y si bien me apasiona servir —y la salud, sobre todo—, lo puedo seguir haciendo como siempre, desde lo privado”, escribió esta médica de la Universidad Libre.

Las advertencias del Ministerio de Salud y la ausencia de trazabilidad en el SECOP

La Unidad Investigativa de Caracol Radio consultó al Ministerio de Salud por las múltiples irregularidades detectadas en este proyecto y el estado en el que se encuentra. La cartera informó que dispuso más de 9.100 millones de pesos para la construcción de la sala de urgencias mediante traslado al hospital para que contratara la obra de construcción.

No obstante lo anterior, indicaron que las labores de supervisión de la ejecución del contrato recaen en el hospital y la Gobernación del Magdalena como apoyo en la vigilancia de la obra.

Además, expusieron otras inconsistencias como la ausencia de documentación completa en el sistema PISIS y en el SECOP para poder hacerle trazabilidad a la ejecución de la obra. “Los informes de supervisión o interventoría y los soportes documentales que deben ser cargados en la plataforma PISIS, documentos que pese a numerosos requerimientos realizados por este Ministerio no han sido enviados a la plataforma incumpliendo con ello un deber normativo.

En su respuesta a Caracol Radio, la cartera de salud reveló que revisará minuciosamente otras obras del gobierno anterior a nivel nacional que presentarían situaciones “similares” a las que tiene la nueva sala de urgencias de Fundación.

Particularmente afirma que se trata de proyectos “inmaduros técnicamente que no cuentan con las calidades técnicas ni las condiciones mínimas exigibles por la normatividad exigible para este tipo de edificaciones”.

Así entonces, los más de 76.000 pobladores del municipio de Fundación (Magdalena) tendrán que seguir esperando para poder estrenar la nueva sala de urgencias, mientras la Gobernación del Magdalena hace eventos de “entrega” o de “estrenar” obras que están sin terminar.