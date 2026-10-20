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“No tengo el poder para que paramilitares hablaran”: Hollman Morris sobre ‘Pacto de Villavicencio’

En 6AM W, el periodista Hollman Morris se pronunció acerca de las declaraciones de varios exjefes de las AUC en las que reconocieron que varios funcionarios del gobierno de Gustavo Petro les pidieron declarar contra la derecha en Valledupar.

“No tengo el poder para que paramilitares hablaran”: Hollman Morris sobre ‘Pacto de Villavicencio’

“No tengo el poder para que paramilitares hablaran”: Hollman Morris sobre ‘Pacto de Villavicencio’

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Lina María Vega

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Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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