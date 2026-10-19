Exigieron declarar sobre Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras: testigo sobre ‘Pacto de Valledupar’

En entrevista exclusiva con 6AMW y la Unidad Investigativa de Caracol Radio, Juan Carlos Villamizar, abogado- asesor de Salvatore Mancuso, y testigo presencial de las reuniones que han sido llamadas el “Pacto de Valledupar”, habló por primera vez sobre esos hechos.

Villamizar afirmó que desde el Gobierno Petro se quiso infructuosamente incitar a los exjefes paramilitares para que hablaran, en lo que era la antesala de la campaña presidencial, contra el hoy presidente Abelardo De la Espriella, del expresidente Álvaro Uribe, y del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Según Villamizar, todo ocurrió durante las reuniones convocadas para noviembre de 2025 en Valledupar para hablar sobre la reapertura del proceso de Ralito, asunto que estructuraba -desde el lado de los ‘paras’- con Angie Rodríguez. Pero cuando llegaron nunca se habló del proceso de Paz y en cambio el tema sólo fue que hablaran en contra de esos tres líderes políticos.

De acuerdo con lo indicado por el abogado Villamizar, aunque desde el Gobierno Petro se quiso realizar ese “pacto” de contar lo que supieran de De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras, los exjefes paramilitares se negaron a esa exigencia.

“El encuentro sí se dio, pero nunca hubo ningún pacto. Tal y como lo está diciendo la misma Angie Rodríguez. Pero desde el gobierno Petro en esa reunión se planteó, se exigió, se solicitó que los jefes paramilitares hablaran en contra de estas tres personas”, sentenció.

La orden venía directamente del expresidente Petro según lo que se dijo en la reunión

Juan Carlos Villamizar aseguró que durante la reunión se les informó que la orden y exigencia para que hablaran sobre De la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras venía directamente del presidente Petro.

Afirmó que los emisarios que trajeron la exigencia de declarar la “verdad que supieran” sobre esas tres personas específicamente, fueron Angie Rodríguez y Víctor de Currea Lugo, asesor presidencial en Oriente Medio en su momento.

“Pregunta: ¿Quiénes le solicitaron que hablaran mal o que hablaran de el doctor de la Espriella, de Uribe, y de Vargas Lleras? Respuesta: La doctora Angie Rodríguez y el asesor del presidente Víctor de Correa Lugo. Pregunta: En concreto, Angie Rodríguez, ¿Qué dijo? Y Víctor de Correa Lugo, ¿Qué dijeron frente a este punto? Respuesta: No, llegaron con según ellos, instrucciones del presidente, y que esas instrucciones iban en torno a la necesidad o urgencia de que todo lo que supieran estos señores de estas tres personas se hiciera público, se dijera la verdad", expuso.

No hubo un complot aunque el Gobierno lo hubiera querido: Juan Carlos Villamizar

En diálogo con 6AMW y la Unidad Investigativa, el testigo fue enfático en afirmar que los exjefes paramilitares no se prestaron para ese “complot”. Indicó que al contrario de acceder a hablar sobre y contra Abelardo De la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, los excomandantes de las Autodefensas se negaron a sellar el “pacto” y por ende la reunión -que tenía otros fines- terminó.