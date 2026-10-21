“Hay que retirar la nacionalidad a esas alimañas”: Enrique Vargas sobre catalanes cercanos a Alcocer

Al conocerse el polémico caso del “Pacto de Valledupar”, donde presuntamente, funcionarios y allegados al gobierno del expresidente Gustavo Petro habrían buscado hacer acuerdos con exparamilitares con el objetivo de atacar con testimonios al expresidente Álvaro Uribe, al entonces candidato Abelardo de la Espriella y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, hermano de este último, Enrique Vargas, se refirió sobre las conexiones que tenia el entonces gobierno Petro con los cuestionados empresarios españoles Manuel Grau y Xavier Vendrell.

“Hemos pedido al señor ministro de Relaciones Exteriores, al Canciller Omar Bula, que inicie un proceso para retirarle la nacionalidad a dos alimañas. Uno llamado Manuel Grau y Javier Vendrell que están desde que Petro asumió la jefatura del Estado”, dijo Vargas Lleras.

Además, el hermano del excandidato presidencial pidió que se inicie un proceso judicial junto con la Fiscalía, como también pedirle a la Oficina de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, conocido como lista OFAC, incluir a los empresarios.

“Le hemos pedido nuevamente a la Oficina de Control de Activos Extranjeros que se incluyan a esas alimañas”, expresó el copresidente del partido Cambio Radical.

Recordemos, que la entonces consejera y amiga de la exprimera dama, Eva Ferrer, dijo que el empresario Grau supuestamente le habría confesado en una ocasión el ingreso clandestino de 2,5 millones de dólares provenientes de Venezuela para financiar campañas políticas del círculo de Alcocer.

Por último, Enrique Vargas habló sobre el legado de su padre en el partido Cambio Radical y en el mundo político del país, recordando la representación que tiene la agrupación política en diferentes partes del país y los proyectos que la bancada está realizando en el Congreso.