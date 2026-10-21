Emergencias por lluvias en Fusagasugá: cuatro quebradas se desbordaron

Nueva jornada de lluvias torrenciales en Cundinamarca. Esta vez el municipio de Fusagasugá se declaró en alerta naranja, luego de que las quebradas Pekín, Coburgo, Los Curos y Manila se desbordaran y de que colapsara el sistema de alcantarillado y aguas residuales, ocasionando graves inundaciones.

Las emergencias se presentaron en los barrios Las Margaritas, San Antonio, La Florida, Marsella, Ebenezer, Porvenir, la Escuela Julio Sabogal y Pekín, donde el personal del Cuerpo Oficial de Bomberos realizó labores de verificación, limpieza, destaponamiento, retiro de material, inspección de viviendas y recomendaciones preventivas a la comunidad.

Desde la Alcaldía Municipal aseguraron que, “los organismos de socorro y Emserfusa atendieron encharcamientos y rebosamientos de alcantarillado en diferentes sectores del municipio. No se reportaron personas fallecidas, lesionadas ni viviendas afectadas. Los niveles de las quebradas Coburgo, Los Curos y Manila han disminuido y se mantiene el monitoreo”.

Las autoridades se encuentran realizando la verificación en las zonas afectadas para evaluar los daños, además, hacen un llamado especial a la comunidad para mantener limpios los sumideros y sistemas de drenaje y evitar arrojar residuos a las calles.