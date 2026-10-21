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22 oct 2026 Actualizado 12:05

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Emergencias por lluvias en Fusagasugá: cuatro quebradas se desbordaron

Las quebradas Pekín, Coburgo, Los Curos y Manila se desbordaron; el sistema de alcantarillado y aguas residuales colapsó, ocasionando graves inundaciones.

Desbordamiento de quebradas en Fusagasugá. Fotos: Captura de pantalla videos suministrados

Desbordamiento de quebradas en Fusagasugá. Fotos: Captura de pantalla videos suministrados

Desbordamiento de quebradas en Fusagasugá. Fotos: Captura de pantalla videos suministrados

Estefanía Maldonado

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Nueva jornada de lluvias torrenciales en Cundinamarca. Esta vez el municipio de Fusagasugá se declaró en alerta naranja, luego de que las quebradas Pekín, Coburgo, Los Curos y Manila se desbordaran y de que colapsara el sistema de alcantarillado y aguas residuales, ocasionando graves inundaciones.

Las emergencias se presentaron en los barrios Las Margaritas, San Antonio, La Florida, Marsella, Ebenezer, Porvenir, la Escuela Julio Sabogal y Pekín, donde el personal del Cuerpo Oficial de Bomberos realizó labores de verificación, limpieza, destaponamiento, retiro de material, inspección de viviendas y recomendaciones preventivas a la comunidad.

Desde la Alcaldía Municipal aseguraron que, “los organismos de socorro y Emserfusa atendieron encharcamientos y rebosamientos de alcantarillado en diferentes sectores del municipio. No se reportaron personas fallecidas, lesionadas ni viviendas afectadas. Los niveles de las quebradas Coburgo, Los Curos y Manila han disminuido y se mantiene el monitoreo”.

Las autoridades se encuentran realizando la verificación en las zonas afectadas para evaluar los daños, además, hacen un llamado especial a la comunidad para mantener limpios los sumideros y sistemas de drenaje y evitar arrojar residuos a las calles.

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