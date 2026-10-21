Crecida del río Paraná deja más de 4.200 familias afectadas en Paraguay

Las inundaciones por el desborde del río Paraná han afectado la región paraguaya fronteriza con Brasil y Argentina. (Foto: Giulio Paletta/UCG/Universal Images Group via Getty Images) / UCG

El jefe de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) de Paraguay, Arsenio Zárate, informó que más de 4.200 familias han resultado afectadas por las inundaciones causadas por el río Paraná en los departamentos paraguayos de Alto Paraná (este), que es limítrofe con Brasil, Misiones y Ñeembucú (sur), fronterizos con Argentina.

Del total de damnificados, cerca de 1.200 familias se encuentran en albergues temporales ubicados en los tres departamentos, unas 2.000 se trasladaron a viviendas de amigos o familiares y otras 1.000 permanecen en sus casas, detalló Zárate a la cadena de medios del Estado.

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No obstante, el funcionario destacó que existen más damnificados en los departamentos de Concepción y San Pedro (norte), Caaguazú (este), Caazapá y Guairá (sur) a raíz de las “tormentas severas” y granizadas asociadas al fenómeno climático de El Niño.

Uno de los municipios más afectados en el sur del país es Ayolas, en Misiones, donde la SEN contabilizó 1.064 familias evacuadas, de las cuales 221 permanecen en albergues transitorios.

La SEN sumó hasta el 19 de octubre unas 3.000 familias afectadas por las inundaciones en nueve de los diecisiete departamentos de Paraguay.

El Paraná, que nace en Brasil, recorre Paraguay y Argentina hasta desembocar en el Río de la Plata y sirve de frontera natural entre los tres países, es el segundo río más largo de Suramérica.

Más lluvias en el horizonte

Por otro lado, Zárate alertó sobre posibles inundaciones en barrios de la capital del país, Asunción, que están asentados en las riberas del río Paraguay, ante la “elevada probabilidad” de lluvias entre este miércoles y el domingo, especialmente en la región Oriental del país, pronosticadas por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Según el funcionario, si el río Paraguay sube cinco metros tras las lluvias, cerca de 2.000 viviendas serán afectadas en Asunción, y si el cause asciende unos siete metros, las casas anegadas podrían ser 15.000.

En Asunción, el nivel del río Paraguay alcanzó este miércoles los 2,81 metros, según la DMH

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Asimismo, el Ministerio de Salud Pública instó este miércoles a la población a reforzar las medidas de prevención ante las lluvias intensas, entre otros, el consumo de agua potable, evitar alimentos que hayan estado en contacto con el agua de inundación o que hayan perdido la cadena de frío y el uso de repelente para prevenir picaduras de mosquitos.

El Gobierno de Paraguay ha anticipado un fenómeno de El Niño de “fuerte intensidad”, que se extenderá entre agosto y marzo de 2027, con posibles lluvias intensas y crecidas de sus principales ríos.