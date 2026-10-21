Denuncian posible estafa con paquetes turísticos de hasta $15 millones en Bucaramanga

Un grupo de ciudadanos de Bucaramanga denuncia una posible estafa relacionada con la venta de membresías turísticas de entre dos y quince millones de pesos.

Los compradores aseguran que, después de pagar por descuentos en vuelos, hoteles y paquetes vacacionales, tuvieron dificultades para utilizar los servicios y obtener respuestas de la empresa.

Uno de los denunciantes contó a Caracol Radio que adquirió una membresía de siete millones de pesos para viajar con su familia a Cancún, México. Sin embargo, cuando intentó organizar las reservas, aseguró que los asesores dejaron de responder sus llamadas.

Según su testimonio, aproximadamente 15 personas que enfrentaban situaciones similares se reunieron y comenzaron a acudir a la Fiscalía para denunciar lo ocurrido.

Así ofrecían los paquetes turísticos en Bucaramanga

De acuerdo con el denunciante, personas que se identificaban como trabajadores de una empresa de turismo abordaban a los ciudadanos en parqueaderos de supermercados y centros comerciales, entre ellos establecimientos de Cabecera y el centro de Bucaramanga.

Allí les solicitaban sus datos y les ofrecían participar en sorteos o recibir cortesías. Después los contactaban para invitarlos a almuerzos en restaurantes reconocidos de la ciudad, donde les presentaban las membresías.

Durante las reuniones, los vendedores ofrecían descuentos en vuelos nacionales e internacionales, hoteles y planes vacacionales. Según el denunciante, también mostraban documentos con los que aseguraban que la empresa estaba legalmente constituida.

El denunciante explicó que tanto los documentos como los lugares donde se realizaban las reuniones generaron confianza entre algunos compradores.

Pagó $7 millones por una membresía turística para viajar a Cancún y denuncia que la empresa dejó de responderle

El ciudadano aseguró que conocía estas ofertas desde hacía aproximadamente un año, aunque solo decidió comprar una membresía hace dos meses y medio.

El plan que adquirió estaba destinado a unas vacaciones familiares en Cancún. Sin embargo, cuando intentó comunicarse para organizar los vuelos y el hospedaje, no obtuvo las respuestas que esperaba.

Ante esta situación acudió a las oficinas de la compañía, ubicadas en la carrera 36 con calle 48, en Cabecera, donde encontró a otras personas que también reclamaban por servicios que no habían podido utilizar.

“En las oficinas ya no estaban en su fase ya de abandono, no había computadores, no había absolutamente nada, ya estaban como próximos a irse”, relató a Caracol Radio.

Según su versión, algunos compradores solicitaban la devolución de su dinero y otros llevaban varios meses intentando obtener una solución.

Más personas aseguran haber tenido problemas con la empresa

Un grupo de aproximadamente 15 personas decidió grabar un video para dar a conocer las denuncias. Según el ciudadano entrevistado, durante la visita a las oficinas contaron con acompañamiento de la Policía.

El denunciante aseguró que el video superó las 120.000 visualizaciones y que más de 200 personas les escribieron para contar experiencias similares. Esta última cifra no ha sido verificada por las autoridades.

Los compradores también cuestionaron que las reuniones comerciales se realizaran en restaurantes reconocidos de Bucaramanga, donde, según su relato, se firmaban contratos y se recibían pagos.

Los afectados comenzaron a presentar denuncias ante la Fiscalía para que se investigue lo ocurrido con los servicios contratados y los pagos realizados.

Al momento de hablar con Caracol Radio, el denunciante se encontraba en la Fiscalía junto con otros afectados para presentar las respectivas denuncias