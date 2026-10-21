¿Cuál es la fórmula para calcular los intereses moratorios según la DIAN? Elementos y aspectos clave

Los intereses monetarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se generan exclusivamente por el pago extemporáneo o incompleto de los impuestos del Estado; entre las razones se encuentran:

Pago tardío de impuestos: Hace referencia a cuando una persona tiene conocimiento de cuánto se le debe pagar al Estado por ganancias relacionadas con el IVA o la renta, pero dicho pago se realiza fuera de las fechas establecidas.

Hace referencia a cuando una persona tiene conocimiento de cuánto se le debe pagar al Estado por ganancias relacionadas con el IVA o la renta, pero dicho pago se realiza fuera de las fechas establecidas. Retraso en el pago de anticipos: En ocasiones, la ley puede solicitar una parte del impuesto del próximo año por adelantado. En caso de que este valor se calcule en la declaración, pero no se pague dentro de las fechas establecidas, genera intereses monetarios.

En ocasiones, la ley puede solicitar una parte del impuesto del próximo año por adelantado. En caso de que este valor se calcule en la declaración, pero no se pague dentro de las fechas establecidas, genera intereses monetarios. Omisión o demora en consignar retenciones de la fuente: Cuando se le paga a un empleado o un proveedor y se le hace retención de un porcentaje de dinero, se le debe entregar a la DIAN en el tiempo establecido; si no, tiene sanciones.

Cuando se le paga a un empleado o un proveedor y se le hace retención de un porcentaje de dinero, se le debe entregar a la DIAN en el tiempo establecido; si no, tiene sanciones. Saldo a pagar en declaraciones extemporáneas: Este ítem se refiere a cuando se presenta la declaración de renta fuera de tiempo, y que además indica algún valor a pagar.

Este ítem se refiere a cuando se presenta la declaración de renta fuera de tiempo, y que además indica algún valor a pagar. Correcciones de declaraciones con mayor valor a pagar: Cuando se identifica un error en la declaración de renta en la que se debía pagar más de lo establecido, al realizar la corrección aparece un interés monetario.

En caso de que esté en alguna de las situaciones nombradas anteriormente, recuerde que la DIAN establece los pasos para liquidar los intereses según los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario.

En este artículo le contamos cómo puede hacer un aproximado de los intereses monetarios que debe pagar según la DIAN.

¿Cuál es la fórmula para calcular los intereses de la DIAN?

La DIAN propone una fórmula para que las personas interesadas puedan calcular un aproximado de cuánto es el valor en mora sobre la obligación tributaria pendiente:

IM = K * (TU/366) * N

En dónde:

IM: Es el valor del interés moratorio que debe pagar.

Es el valor del interés moratorio que debe pagar. K: Valor del capital pendiente, es decir, el impuesto o la obligación que no se ha pagado.

Valor del capital pendiente, es decir, el impuesto o la obligación que no se ha pagado. TU: Tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Este valor va cambiando con el pasar de los meses; para octubre de 2026 está en 28,59%.

Tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Este valor va cambiando con el pasar de los meses; para octubre de 2026 está en 28,59%. El valor de 366 que aparece en la fórmula hace referencia a los días del año en que estuvo pendiente el pago ; esto quiere decir que, si el año no es bisiesto, debe ser cambiado por 365.

; esto quiere decir que, si el año no es bisiesto, debe ser cambiado por 365. N: Número de día en mora.

La fórmula es tomada del Concepto 13463 de 2023 DIAN.

Ejemplo de la fórmula de la DIAN

Para este ejemplo se usará la fórmula y datos planteados anteriormente.

María tiene una deuda tributaria de $2.000.000 y se retrasa 30 días en el pago de 2026. El cálculo para saber el valor aproximado de los intereses en mora es el siguiente:

K: 2.000.000.

TU: Tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para octubre 2026, 28,59%.

N: 30.

Así se vería la fórmula:

46.997,26 = 2.000.000. * ( 28,59%/365) * 30

El valor que María tendría que pagar es de $46.997,76.

Tenga en cuenta que el valor de los intereses en mora incrementa con el transcurrir de los días, así que entre más tiempo pase, mayor será el valor que deberá cancelar.

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