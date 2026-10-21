Milei acusa a los socialistas de fomentar la “invasión” en Ceuta por intereses electorales

El presidente argentino, Javier Milei, se ha referido este miércoles en Madrid a la entrada masiva de inmigrantes del pasado mes de julio en Ceuta para afirmar que lo que está pasando en la ciudad autónoma “es emblemático del accionar de la izquierda”, y ha acusado también a los socialistas de fomentar la “invasión” por intereses electorales.

En un acto organizado en el Casino de Madrid por Nueva Economía Fórum, Milei ha llamado además “impresentable dictador” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y ha considerado que el liberalismo debe sacar a los socialistas “a patadas”.

“En los últimos años España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro fruto del siniestro socialismo del siglo XXI y su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, ha dicho.

Durante su séptima visita a España, el mandatario argentino ha apelado a celebrar a este país “como cuna del liberalismo”. “Por lo tanto, es una deuda de honor que tienen con su propia sangre sacar a los socialistas a patadas, porque ustedes son la zona del liberalismo”, ha añadido.

Una “deuda de honor sacar a los socialistas a patadas”

“Las ideas que desorientaron durante tanto tiempo a los argentinos son ideas que hoy están muy de moda en Europa y en Occidente. Todas estas ideas no son otras que las de los enemigos de Occidente, las de quienes quieren hacer de nosotros una civilización muerta. Nos quieren convertir en una civilización de museos a ser visitados y no de nuevos logros a ser conquistados”, ha criticado.

No obstante, también ha destacado que España “tiene un lugar muy especial” en su corazón, “tanto por ser presidente de la nación argentina como por ser un liberal libertario acérrimo”, y ha asegurado que Argentina sigue manteniendo con España un vínculo “profundo y estrecho”.

Desde que asumió la Presidencia a finales de 2023, Milei ha realizado otros seis viajes a España, en los que se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros, si bien nunca se ha reunido con Pedro Sánchez, a quien ha insultado y cuestionado públicamente en reiteradas ocasiones.

El primer viaje fue en mayo de 2024 con motivo de su participación en un evento organizado por Vox, donde tildó a Sánchez de “calaña” y llamó “corrupta” a su esposa, Begoña Gómez. Aquellas declaraciones derivaron en un incidente diplomático, con la llamada a consultas de la embajadora de España en Buenos Aires y el nombramiento de un nuevo embajador cinco meses después.