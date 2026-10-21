Avenida 68 alcanza el 90,36 % de avance: cinco grupos se terminarían en Bogotá en 2026

La construcción de la troncal de la avenida 68 en Bogotá alcanzó un avance general promedio del 90,36 % en octubre de 2026, de acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). El proyecto, que se extiende a lo largo de 17,07 kilómetros, conectará el sector de Venecia con la calle 100 y la carrera Novena.

Según la entidad, al inicio de la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán, en enero de 2024, la obra registraba un avance del 42,57 %, aunque para ese momento debía estar cerca del 77,64 %. Los retrasos estaban relacionados con dificultades prediales, redes de servicios públicos no identificadas y problemas de coordinación entre entidades, entre otros factores.

“Llegamos al 90 % y en pocos meses tendremos TransMilenio andando por la 68…”, afirmó el director del IDU, Orlando Molano, quien también señaló que se ha trabajado en la articulación institucional para resolver las dificultades que afectaban la ejecución.

¿Qué grupos terminarían en 2026?

El IDU proyecta finalizar durante los últimos meses de 2026 los grupos 3, 4, 5, 6 y 9, además de infraestructura pendiente en el sector de Venecia, correspondiente al grupo 1. Los demás frentes de obra continuarían durante 2027.

De acuerdo con el balance presentado por la entidad, estos son algunos de los avances por grupo:

Grupo 3: 96,92 %.

Grupo 4: 99,62 %.

Grupo 5: 99,15 %.

Grupo 6: 91,90 %.

Grupo 9: 87,73 %.

Las cifras corresponden al reporte del 12 de octubre de 2026 y reflejan el avance individual de cada frente.

Infraestructura que ya está habilitada

Aunque la troncal continúa en construcción, varios puentes y pasos ya están en funcionamiento para facilitar los desplazamientos durante la ejecución del proyecto. Entre ellos se encuentran el puente vehicular de la calle 3, el paso deprimido peatonal paralelo a la calle 13, el puente curvo que conecta la avenida 68 con la calle 26 y el puente de la avenida Suba sobre la calle 100.

La obra contempla 21 estaciones, 19 puentes, ocho pasos deprimidos y cerca de 17 kilómetros de ciclorrutas, además de zonas verdes y espacio público.

El proyecto busca mejorar la conexión entre el sur y el norte de Bogotá y beneficiar a millones de habitantes. Sin embargo, su puesta en funcionamiento completa dependerá de la finalización de los grupos que aún permanecen en construcción.