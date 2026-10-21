Colombia vuelve al Grupo Egmont tras dos años de suspensión por filtración confidencial de Petro

Egmont Group acaba de suspender oficialmente el acceso de Colombia a la información confidencial y secreta que intercambian 177 países sobre lavado de activos y terrorismo por los datos que entregó el presidente Petro sobre el software espía ‘Pegasus’.

El Gobierno anunció que el país retornó al Grupo Egmont, que es el organismo de intercambio de información financiera entre todas las entidades del mundo ara combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, tras dos años de suspensión por una filtración del entonces presidente Gustavo Petro sobre el caso Pegasus.

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“La reconexión del país refleja el restablecimiento de la confianza de los miembros del Grupo en Colombia, la cual se consolidó gracias al firme compromiso del actual gobierno por fortalecer los lazos con la organización y por mantener el estricto apego a los principios de protección de datos y confidencialidad que rigen el intercambio de información de inteligencia financiera”, señaló la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Además, rechazó las actuaciones del Gobierno pasado que hayan comprometido la independencia operativa de la UIAF o haya expuesto a otras UIF al riesgo de filtraciones de datos sensibles o violaciones de confidencialidad.

¿Qué implica regresar al Grupo Egmont?

La entidad afirmó que haber superado esta interrupción de dos años no solo garantiza que Colombia recupere plenamente su facultad de intercambiar información e inteligencia financiera con otras unidades homólogas, sino que también fortalece la confianza de la comunidad internacional en nuestro ecosistema de inteligencia financiera.

“El restablecimiento del intercambio de información con más de 186 unidades de inteligencia financiera es un sello de garantía mundial para Colombia. Significa restablecer la confianza de nuestros aliados internacionales y acceder a información para identificar los movimientos de recursos vinculados con actividades ilícitas. Este resultado reafirma nuestro compromiso con la cooperación internacional, la confidencialidad de la información y una inteligencia financiera cada vez más efectiva.”, destacó Martha Luz Reyes Ferro, directora general de la UIAF.

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Gobierno Petro pidió regresar al Grupo

Hay que recordar que el Gobierno pasado expidió un decreto con el que le pedía a los servidores públicos garantizar la confidencialidad y reserva, conforme a los principios de esa red global de intercambio de información financiera.

Incluso en mayo de este año, el entonces presidente de la UIAF, Wilmar Mejía, afirmó que Colombia ya había cumplido los requisitos para reingresar al Grupo Egmont y estaban a la espera de ser notificados mediante correo electrónico o en julio en la sesión plena en Azerbaiyán.

“Hemos cumplido todo el plan de mejoramiento del Grupo Egmont, estamos a la espera de que, de manera inmediata, por canales formales, nos determinen en qué momento comenzamos a interactuar de manera abierta y tranquila con todo el sistema de información Egmont, o en su defecto, esta decisión quedará aplazada para el pleno del Grupo en julio”, señaló Mejía en ese momento.