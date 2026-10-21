El vicio de trámite que tumba la Ley de Presupuesto: habla la senadora Esmeralda Hernández

Se cae la ley de presupuesto aprobada a marchas forzadas en la madrugada de ayer.

La senadora Esmeralda Hernández y la exdefensora del pueblo de Bogotá, Lina García, advirtieron que el texto aprobado por el Senado es diferente al aprobado por la Cámara.

¿Qué debió haber pasado?

Para que la ley fuera válida debió surtirse una conciliación de los dos textos. Dicha conciliación habría tenido que ser aprobada –antes de la medianoche de ayer– por las plenarias de las dos cámaras. Lo cual no sucedió.

¿Dónde nació la diferencia?

El gobierno y sus bancadas para lograr la aprobación, dentro del plazo legal, pusieron en marcha una estrategia espejo en Senado y Cámara. La Cámara, de manera sumisa, aprobaría lo que viniera del Senado sin real discusión pero votando artículo por artículo para evitar demandas de inconstitucionalidad sobre el trámite.

Tenían todo calculado pero se les pasó un detallito:

El senador del Centro Democrático Juan Fernando Caicedo presentó una proposición de modificación del artículo 65 del proyecto. La iniciativa tenía los votos para ser aprobada en el Senado, pero a la hora de la verdad decidió retirarla y dejarla como constancia.

En la Cámara votaron esa proposición –que ya daban por aprobada– sin saber que había sido retirada.

Ahí está el vicio de trámite que irremediablemente tumba la ley de presupuesto.

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, y la exdefensora del pueblo de Bogotá, Lina García, revelaron anoche en El Reporte Coronell la insalvable inconsistencia.

El gobierno tendrá que emitir el presupuesto por decreto pero tiene una limitación: tiene que basarse en el proyecto inicial, que no representa lo que finalmente quería:

1. Por ejemplo la JEP salva 11.000 millones del recorte mortal que querían hacerle de 181.000 millones. Le quitan 170.000

2. Se cae la asignación de 100.000 millones de pesos adicionales para la rama judicial, de los mutilados a la JEP.

3. Se caen 100.000 millones de pesos, que huelen a mermelada, concedida a los legisladores santandereanos Gustavo Moreno y Miguel Pinto, destinados a la variante San Gil

4. Se le cayó a David Barguil el artículo 90 que permitía que parte del recaudo de los peajes se usaran para otras vías en el departamento de Córdoba. Otra norma con dedicatoria.

5. Se cae la asignación específica de 3 billones de pesos para la salud, que se iba a usar para pagar cartera de las EPS por iniciativa del uribismo. Según algunos, la norma favorecería notablemente a unos abogados intermediarios.

6. Se caen los 100.000 millones de inversiones para el Congreso. 50 eran para la Cámara y 50 para el Senado.

A esta hora tenemos comunicación con la senadora Esmeralda Hernández, la legisladora que descubrió y denunció las inconsistencias en la aprobación de la ley de presupuesto.

Con la caída de la ley también se cae una prudente limitación en el funcionamiento del opaco Fondo Milagro.

Una modificación del artículo 84, propuesta por la senadora Jennifer Pedraza, sacó la expresión “orden público” de la reglamentación de ese fondo. Caída la ley la plata del Fondo Milagro, destinada a reparar los daños del terremoto, también podrá ser usada en zonas de orden público, como estaba en el proyecto inicial.

Unas de cal y otras de arena.

Bonus track

El juez 16 penal del circuito precluyó el caso contra el padre jesuita Francisco de Roux, exprovincial de la orden religiosa, en el caso del cura pederasta Darío Chavarriaga.

La Fiscalía pidió la preclusión y los miembros de la familia víctima de los abusos de Chavarriaga estuvieron de acuerdo.

El padre de Roux emitirá un comunicado en las próximas horas, diciendo que expresa su respeto a las víctimas y a los periodistas, que como yo, cuestionamos que él no hubiera puesto en conocimiento de la justicia civil las acciones del cura delincuente, quien murió sin ser castigado por la ley.

Dice el padre De Roux en su comunicado: “Sus críticas me ayudaron a crecer como ser humano”.

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