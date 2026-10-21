Atacan comisión humanitaria en Nariño: más de cien personas no pudieron ser evacuadas en Linares

Nariño

Un ataque armado contra una comitiva humanitaria que evacuaba a comunidades confinadas impidió llegar hasta unas cien personas en la vereda Bella Florida, zona rural de Linares, Nariño en donde aún permanecen enfrentamientos entre grupos ilegales.

En la delegación se transportaban el secretario de Paz y Seguridad del departamento, Álex González, y personal de la Alcaldía municipal, quienes, según denunció el funcionario, recibieron ráfagas de fusil cuando avanzaban hacia ese sector.

La operación buscaba permitir la salida de familias que permanecían en sus viviendas por el temor a los enfrentamientos entre grupos armados, según el secretario, las restricciones de movilidad habían dejado a habitantes sin agua y sin alimentos.

“Logramos sacar más de 300 personas de las veredas Parapetos, Las Cochas, Tambillos de Bravos, y cuando íbamos hacia la vereda Bella Florida, pues fuimos atacados con ráfagas de fusiles. Y esto nos pudo afectar la integridad tanto de la Alcaldía Municipal como de mi persona. Y fue una situación muy difícil. No pudimos realizar el corredor humanitario en este sector”, aseguró el secretario de Paz y Seguridad de Nariño.

Según las autoridades, se presume la participación de integrantes de las Autodefensas Unidas y Comuneros del Sur en estos ataques que impidieron completar la evacuación y dejaron sin salida mediante este corredor a aproximadamente cien habitantes de Bella Florida.

La situación también se extiende al vecino municipio de Los Andes Sotomayor en donde se reportó combates en la vereda El Arenal y señaló que se adelantan gestiones de mediación en medio de las dificultades para atender a las comunidades afectadas.