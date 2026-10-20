PGN abrió investigación a Benedetti y Rodríguez por presuntos ofrecimientos a exparamilitares

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Benedetti y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, por los presuntos ofrecimientos a exjefes paramilitares para que vincularan en hechos delictivos a Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras, en medio de la campaña presidencial.

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Dentro de las pruebas que busca recaudar el Ministerio Público está la entrevista, la información y los documentos que Angie Rodríguez habría entregado al equipo de empalme del presidente Abelardo de la Espriella, relacionados con el supuesto plan del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La entidad también solicitó información sobre la creación del Comité Técnico para el Cierre de la Mesa Técnica de Diálogo Social con exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), establecido mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, suscrita por el presidente Gustavo Petro.

Además, pidió documentación sobre la designación de exmiembros de grupos paramilitares como gestores de paz. Entre los elementos requeridos están los actos administrativos de nombramiento, así como registros de reuniones, mesas de diálogo, eventos, grabaciones y otros documentos relacionados con los hechos investigados.

La Procuraduría también busca esclarecer lo ocurrido en una reunión realizada en octubre de 2025, por lo que solicitó el registro de asistentes, grabaciones, informes y demás información que permita establecer las circunstancias del encuentro.

Como parte de las diligencias, el organismo de control escuchará en declaración a Jorge Arturo Lemus Montañez, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Hollman Morris, exdirector de RTVC, y Otty Patiño, exalto comisionado para la Paz.

Finalmente, la entidad ofició al Ministerio del Interior y al Dapre para que entreguen las certificaciones laborales de Armando Benedetti y Angie Rodríguez, respectivamente, con información sobre el tiempo que permanecieron en sus cargos, sus remuneraciones y los manuales de funciones.

La investigación busca establecer si hubo irregularidades disciplinarias en los hechos denunciados. La apertura del proceso no implica, por sí misma, que los investigados sean responsables de las conductas señaladas.

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