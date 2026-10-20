“Unidad móvil funcionó en cuatro oportunidades”: Hollman Morris niega presuntos sobrecostos en RTVC

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En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, Hollman Morris, exgerente del Sistema de Medios Públicos RTVC, respondió a las denuncias de la nueva administración sobre presuntas irregularidades en la contratación de la entidad, entre ellas posibles inconsistencias en las planillas de seguridad social de contratistas y cuestionamientos por los costos de una unidad móvil de televisión.

Sobre la última denuncia sobre que algunos contratistas al parecer no habrían pagado seguridad social y aún así habrían recibido los pagos, Morris aseguró que acababa de conocer los señalamientos y cuestionó las conclusiones divulgadas por la actual administración.

“En principio diría que los responsables de no pagar salud serían los contratistas. Claro que eso no exime a los supervisores de los contratos”, afirmó el exgerente.

La controversia se originó tras la revisión de documentos de contratistas correspondientes al periodo entre 2023 y 2026. Según la información divulgada por RTVC, algunos soportes reportarían aportes a salud y pensión que presuntamente no se habrían realizado.

“Yo creo que, como otras noticias que han salido de RTVC y de esta nueva administración, pues creo que están equivocados, por no decir que son falsedades”, manifestó.

Hollman Morris cuestiona los presuntos sobrecostos de la unidad móvil

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la adquisición de una unidad móvil de televisión, frente a la cual la nueva administración habría identificado posibles sobrecostos por $2.000 millones.

Según lo expuesto en el programa, estudios de mercado y cotizaciones de técnicos e ingenieros de RTVC indicarían que equipos equivalentes tendrían un valor aproximado de $7.000 millones, mientras que la unidad fue adquirida por cerca de $9.000 millones.

En ese sentido, Morris rechazó que exista una conclusión definitiva sobre un sobrecosto y anunció que solicitaría información para conocer los fundamentos técnicos y contractuales de esa afirmación.

“Es una apreciación subjetiva de la nueva administración”, sostuvo.

El exgerente agregó que pediría explicaciones sobre el origen de los cálculos y quiénes respaldan la denuncia. “¿Quién dentro de RTVC, la nueva administración, está firmando y diciendo que hay un sobrecosto? ¿Sobre qué presupuestos?”, cuestionó.

Morris también defendió a la empresa encargada de fabricar la unidad móvil y aseguró que se trataba de firmas con trayectoria en el sector audiovisual colombiano.

“La unidad móvil que adquirió RTVC en su momento la hizo la unión temporal Cedel-Curazao, que son las dos empresas que hacen unidades móviles en Colombia”, afirmó.

La unidad móvil sí fue utilizada, según el exgerente

Frente a los cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo, Morris aseguró que la unidad móvil fue utilizada durante su administración en cuatro oportunidades.

Entre las transmisiones mencionó la del 20 de julio, una locución presidencial de Gustavo Petro desde Soacha, el Concierto de la Esperanza y las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Paradeportivos de Valledupar.

Ahora, sobre la falta de una planta eléctrica para operar la unidad movil, Morris explicó que estos dispositivos pueden alquilarse por separado y que su adquisición no necesariamente forma parte del equipo principal de una unidad móvil.

“Eso no puede ser excusa para mantener una de las mejores unidades móviles hoy a nivel nacional, parqueada, estacionada”, aseguró.

En general sobre los últimos análisis forenses, Morris aseguró que está dispuesto a responder ante los organismos competentes.

Escuche la entrevista completa a Hollman Morris en 6AM W:

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