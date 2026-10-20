“Me sorprendió verlo”: Saúl Kattan sobre presencia de Manel Grau en proyecto de BioNube

Saúl Kattan Cohen, exgerente encargado y miembro de la junta directiva de Internexa, filial de ISA, habló en 6AM W con Julio Sánchez Cristo sobre las denuncias hechas por ISA a raíz de un contrato en el que aparece Manel Grau, uno de los catalanes cercanos al entorno del expresidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer.

El exgerente encargado quedó bajo investigación tras la presentación de denuncias relacionadas con su gestión al frente de Internexa.

La denuncia de ISA ante la Fiscalía, que la parecer llegó tres días antes de que saliera el presidente Petro del gobierno, señala a Internexa de que se tienen que investigar los delitos de administración desleal, contratación sin cumplimiento de requisitos e interés indebido en contratos.

Allí se mencionan dos megaproyectos tecnológicos. Uno es el de Bionube, contrato grande de 630.000 millones de pesos, y ‘Big Data Beck’. Lo que dice la auditoría, que es negado por Kattan, es que se impulsaron esos proyectos desde Internexa a pesar de posibles conflictos de interés y sin algunas autorizaciones de la Junta.

En uno en uno de estos contratos aparece, de nuevo mencionado, el catalán Manel Grau, que hace parte de las personas que han sido señaladas por presuntos delitos.

En cuanto a su supuesta cercanía con el catalán Grau, afirmó que si bien sí lo conoció, nunca tuvo nada que ver con él.

“Nunca estuvo en mi oficina, no estuvo nunca en su oficina, no sé si tenía oficina. Estuvo en algunas reuniones que yo participé, pero en ningún caso tuve ninguna relación más allá de eso”, dijo.

De este modo explicó algunos de los resultados que tuvo con Internexa: “En el 2025, que yo presidí la empresa, fueron los mejores resultados en la historia de la compañía. Para el 2026 se esperaba un crecimiento del 20% de los ingresos, aunque internamente teníamos el reto de llegar al billón de pesos de ingresos. Yo creo que eso es bien importante”, dijo.

Por esta misma línea aclaró que estos resultados los obtuvo gracias a una estrategia que planteó una firma consultora que contrató ISA en el 2024 ‘Boston Consulting Group’.

“En ese momento ‘Boston Consulting Group’ decía: la empresa se tiene que que centrar en dos en dos segmentos muy importantes, uno el sector gobierno debido a la relación digamos que se que tiene Internexa con el gobierno, el otro es en el grupo Ecopetrol dueño de Internet y por supuesto no pensar solo en conectividad sino en temas de valor agregado de tecnología, y eso pues nunca se implementó. Cuando yo llegué implementé esa estrategia, nos dio resultados extraordinarios, resultados muy buenos, a pesar de que la mitad de la estrategia era imposible de implementar, porque la parte de los negocios con Ecopetrol e ISA no se dieron”.

Incluso, reveló que Ecopetrol no le dio ningún negocio a Internexa, e ISA cada vez le quitaba los negocios, a pesar de que esta estrategia fue aprobada por los negocios, la Junta Directiva de ISA y de Ecopetrol, donde estaba la vicepresidente de Tecnología de ISA, donde estaba el presidente de ISA y donde está el presidente de Ecopetrol.

“El primer proyecto que era muy importante para la compañía era esta convocatoria de regalías (BioNube) por 630.000 millones de pesos para hacer dos megas en Santa Marta, o en Magdalena, en la zona de Santa Marta. Es un proyecto muy importante tecnológicamente para el país, tecnológicamente para Internexa”, afirmó, detallando que Ecopetrol pensaba que Internexa valía 100 millones de dólares, pero según dice, este proyecto valía casi el doble.

“Cuando son regalías, pues por supuesto que hay que ejecutarlas y por supuesto que hay que hacerlo correctamente, pero básicamente es un regalo que se le da a la empresa para poder ejecutar estas cosas”, contó.

Entonces, según menciona, para las autorizaciones de este proyecto, hay varios temas, como conceptos jurídicos de firmas muy reconocidas en el país diciendo que no se necesitaba autorización de la Junta directiva para esto, porque primero, no se estaban comprometiendo recursos de la compañía y segundo, la oferta no era vinculante.

“Hubo una reunión en el Ministerio de Ciencias que fue solicitada, de hecho, por Jorge Carrillo, presidente de ISA, allí estaba el señor Manel, no invitado por mí, por supuesto, pero estaba en esa reunión, y ahí se dijo, la oferta que se presente no es vinculante, y Jorge Carrillo, presidente de ISA y presidente de la Junta de Internexa, dijo, ‘procedamos con la oferta’. Esto fue ratificado por la Junta Directiva de Internexa, entonces dio autorización, se tramitó todo lo que había que tramitar y pues creo que no hubo ningún faltante en estas autorizaciones”, puntualizó.

Siendo así, dijo sentirse confundido y lleno de dudas la investigación y las denuncias que ha hecho ISA sobre este tema.

En cuanto a la denuncia sobre un presunto conflicto de intereses en su designación y nombramiento allí en Internexa, aclaró que este era porque podía haber algún conflicto por su contrato en Presidencia de la República como asesor en temas digitales y estar encargado de una compañía como Internexa.

“Esto no solo no existe, ese conflicto no solo no existe, sino que se hizo una asamblea de accionistas de Internexa, en el cual se aprobó mi vinculación y se menciona claramente el posible conflicto y que si lo hay, pues se debe levantar la mano y ponerlo del presente. O sea, fue totalmente explícito y no había ningún conflicto que nos hubiera declarado ni que nos tuviera sobre la mesa”, dijo.

Finalmente, detalló que le parece importante que después de que el saliera de la compañía en febrero, el proceso de BioNube se adjudicó a Internexa. “Yo creo que no es un tema de conflictos de interés, ni mucho menos, es un problema, es un proyecto lógico para una empresa como Internexa, que es un data center”.