ISA votará cambio en las reglas para elegir a su presidente; suena hermana del director del DAPRE

El próximo 28 de octubre los accionistas de ISA están convocados a una Asamblea Extraordinaria que podría modificar sustancialmente las reglas para escoger al presidente de una de las empresas más importantes del país y cuyo propietario mayoritario es Ecopetrol. La reunión será virtual y tendrá entre sus principales puntos la elección de la Junta Directiva y una reforma de estatutos propuesta, precisamente, por Ecopetrol, accionista controlante de ISA.

El cambio es muy relevante porque ocurre mientras la compañía debe rehacer el proceso de selección que llevó a Jorge Andrés Carrillo a la Presidencia de ISA y que posteriormente fue anulado por el Consejo de Estado después de comprobar las inconsistencias que llevaron a la elección, a pesar de los malos puntajes que obtuvo, del señor Carrillo.

Hoy, el artículo 37 de los estatutos establece que la elección del presidente debe surtirse mediante un proceso planeado y gestionado por el Comité de Talento Organizacional y exige la asesoría de una empresa especializada en selección de ejecutivos, conocida como un headhunter o un cazatalentos, que en el caso de Carrillo fue la prestigiosa Korn Ferry, cuyos análisis no fueron tenidos en cuenta por la junta directiva de aquel entonces.

La propuesta presentada por Ecopetrol cambia esa estructura. El nuevo texto establece que el proceso será planeado y gestionado por la Junta Directiva. Esta podrá apoyarse en el Comité de Talento y podrá contratar una firma especializada para evaluar a los aspirantes, pero ninguna de esas dos intervenciones sería obligatoria, como sí lo es hoy en día.

La exposición de motivos de la reforma es explícita al señalar que la asesoría de una firma especializada pasaría a tener “carácter facultativo”. Ecopetrol argumenta que el propósito es darle mayor flexibilidad y agilidad al procedimiento y sostiene que la reforma no elimina el proceso de selección ni los criterios que deben cumplir los candidatos.

El antecedente Carrillo

El momento escogido para modificar los estatutos resulta especialmente relevante por lo ocurrido con Jorge Andrés Carrillo. El Consejo de Estado anuló su elección como presidente de ISA tras encontrar irregularidades en el procedimiento utilizado para seleccionarlo y ordenó retrotraer el proceso para corregirlas.

Así, ISA enfrenta una situación particular: mientras debe repetir por orden judicial el procedimiento que terminó con la elección de Carrillo, sus accionistas decidirán si modifican previamente las reglas bajo las cuales se selecciona al presidente de la compañía.

Si la reforma es aprobada, la Junta Directiva tendrá un papel mucho más directo. Podrá gestionar el proceso y decidir si utiliza o no tanto al Comité de Talento como a una firma cazatalentos.

Ecopetrol necesita otros votos

Ecopetrol tiene aproximadamente el 51,4 % de ISA y controla cinco de los nueve puestos de su Junta Directiva. EPM tiene alrededor del 8,8 %, mientras que una parte relevante de las acciones restantes está en manos de fondos de pensiones y otros inversionistas.

Por tratarse de una reforma estatutaria, Ecopetrol necesitaría sumar el respaldo de otros accionistas para alcanzar la mayoría exigida para aprobarla. Si el umbral aplicable es del 70%, Ecopetrol necesitaría aproximadamente otros 18,6 puntos porcentuales. Incluso sumando la participación de EPM llegaría a cerca del 60,2%, por lo que todavía necesitaría votos adicionales.

Un nombre que comienza a circular

Fuentes conocedoras del proceso aseguran que uno de los nombres que estaría siendo considerado para llegar a la Presidencia de ISA es el de Ana María Ríos Puerta. Ríos Puerta fue tesorera de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y es hermana de Carlos Andrés Ríos Puerta, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, y es actualmente la Vicepresidenta de Negocios Estratégicos de Aisa Group. Antes, trabajó por 16 años en Mineros.