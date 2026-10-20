¿Ropa más barata o más empleos? El debate por el IVA a las compras digitales por Shein y Temu

Guillermo Criado, gerente de Pat Primo y presidente de la Cámara de la Confección y Camilo Guzmán, director de Libertank, debatieron sobre el proyecto para aplicar IVA a las compras que llegan a Colombia a través de plataformas .