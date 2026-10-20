Capturaron a alias ‘Jhoncito’ cuando recibía $200.000 de una extorsión en Cartagena

denuncia ciudadana permitió la captura en flagrancia de alias ‘Jhoncito’, señalado de extorsionar a comerciantes de los barrios Chiquinquirá y Las Gaviotas, en Cartagena. El procedimiento se realizó cuando presuntamente recibía $200.000 producto de una exigencia económica ilegal.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, los uniformados adelantaron una operación de entrega controlada en el barrio Chiquinquirá. Los investigadores del Gaula se hicieron pasar por clientes de una tienda y vigilaron al sospechoso mientras esperaba que un comerciante le entregara el dinero.

Según el reporte oficial, el hombre habría realizado llamadas intimidatorias a tenderos, identificándose como integrante de una estructura criminal para presionarlos a pagar entre uno y dos millones de pesos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, indicó que la denuncia de una de las víctimas permitió activar el operativo y detener al presunto extorsionista. El capturado quedó a disposición de la autoridad competente.

La institución informó que, en lo corrido de 2026, han sido capturadas 68 personas por extorsión en Cartagena, un incremento del 66 % frente al mismo periodo de 2025.