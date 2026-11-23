Cartagena se alista para una nueva edición del Rastrillo Magic Christmas Edition, una feria que abrirá sus puertas el próximo 26 y 27 de noviembre en el Club Cartagena en Bocagrande, con una apuesta por el emprendimiento, la moda, el arte y el talento.

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Durante dos días, de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., los asistentes podrán recorrer una variada oferta de productos y propuestas comerciales, en un espacio que busca conectar a emprendedores con nuevos públicos.

El Rastrillo se convierte, además, en una alternativa para quienes comienzan a organizar sus compras de Navidad, con propuestas incluso en Black Friday que van desde artículos de moda y accesorios hasta opciones para regalar y disfrutar en esta temporada.

El gerente general de la Corporación Club Cartagena, Ubaldo Morales, destacó: “En el Club Cartagena seguimos apostándole a espacios que permitan visibilizar el talento, la creatividad y el trabajo de nuestros emprendedores. El Rastrillo es una oportunidad para que las marcas conecten con nuevos clientes, para que nuestros socios y visitantes encuentren propuestas diferentes y sobre todo, para que apoyemos el talento que tenemos en nuestra región. Queremos que esta edición se viva como una experiencia especial, en la que la Navidad también sea una oportunidad para apoyar lo nuestro”.

La edición de este año, denominada Magic Christmas Edition, invita a vivir dos jornadas en las que el espíritu navideño se combinará con el talento empresarial y creativo, haciendo del Club Cartagena un punto de encuentro para quienes buscan descubrir nuevas marcas y disfrutar de una experiencia de compras diferente.