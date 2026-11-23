Prosperidad Social alerta a la ciudadanía, especialmente a los participantes de los programas y a sus familias, sobre cuatro modalidades de estafa y suplantación en las que están usando el nombre de la entidad y de programas institucionales.

Son formas de engaño para obtener dinero, información personal, datos financieros o sobre billeteras digitales a cambio de supuestas vinculaciones a programas, falsos bonos, subsidios o beneficios, que afectan a la población en diferentes departamentos del país.

La gerente regional de la entidad en Bolívar, Karina Andrea Gómez Cabarcas, afirmó que: “Prosperidad Social nunca pide dinero ni información personal, como claves o números de cuenta, los funcionarios no realizan llamadas telefónicas para informar sobre subsidios pendientes por reclamar, tampoco para notificar a nuevos beneficiarios, ni para ayudar a realizar trámites relacionados con transferencias monetarias. Todos los trámites de la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios, ¡Que no los tumben!"

Se han presentado posibles suplantaciones que utilizan de forma fraudulenta los nombres de programas sociales como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven.

La entidad puso en marcha la campaña “Que no te tumben” (#QueNoTeTumben), para promover la consulta de los canales oficiales y evitar que las personas sean engañadas.

Las cuatro modalidades identificadas

Los bonos ficticios y las falsas inscripciones a programas

A través de mensajes de texto o de WhatsApp, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y llamadas fraudulentas, ofrecen ingreso a programas de la entidad y dicen a las víctimas que tienen un bono pendiente por cobrar o que se va a vencer la fecha para reclamar un subsidio. Los convencen de que se dirijan a enlaces o páginas en las que solicitan información personal, datos financieros o de billeteras digitales.

“Que no te tumben”, porque:

Prosperidad Social nunca pide dinero ni información personal, como claves o números de cuenta.

La entidad no realiza llamadas telefónicas para informar que tiene subsidios pendientes por reclamar o que ha sido beneficiaria de un subsidio.

Todos los trámites de la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios.

Los beneficiarios son seleccionados mediante un proceso serio y transparente, que es gestionado e informado a través de canales oficiales y desde las 35 gerencias regionales.

Reuniones o capacitaciones fantasma

Hay personas que están citando a reuniones presenciales o cursos virtuales diciendo que son de Prosperidad Social. Buscan obtener de manera fraudulenta información y datos personales.

“Que no te tumben”, porque:

Todas las convocatorias a procesos de capacitación son realizadas a través de canales oficiales y corresponden a la ejecución de los programas para dar cumplimiento a la misión de la entidad.

Antes de asistir a cualquier encuentro o entregar sus datos, verifique siempre que la convocatoria se haga a través de los canales oficiales. Si tiene dudas, comuníquese a través de las redes sociales institucionales o por teléfono directamente con la entidad.

3. El “Bono Mujer” que no existeCircula una publicación falsa en redes sociales y plataformas digitales, en la que se anuncia un “Bono Mujer” de entre 500.000 y 850.000 pesos, que está dirigido a mujeres mayores de 18 años a nivel nacional. Las personas son dirigidas a una página falsa que suplanta la imagen de Prosperidad Social, en la que se solicitan datos para realizar una supuesta inscripción.“Que no te tumben”, porque:

El Gobierno Nacional no ha creado ningún programa con ese nombre.

Prosperidad Social no ofrece ni garantiza el ingreso a sus programas mediante anuncios, intermediarios o enlaces enviados por redes sociales.

4. La falsa intermediación para que no pierda el subsidioUn supuesto funcionario de Prosperidad Social llama al beneficiario y le miente: afirma que ya se realizó el retiro de los recursos de su transferencia o que está a punto de perder el subsidio si no realiza inmediatamente una acción. El objetivo es generar preocupación y llevar a la persona a entregar información, ingresar a enlaces o realizar procedimientos que pueden poner en riesgo sus recursos.“Que no te tumben”, porque:

Los funcionarios de la entidad no realizan llamadas a los beneficiarios para realizar trámites relacionados con el retiro de transferencias.

Ninguna vinculación a programas de Prosperidad Social requiere intermediarios.

¿Qué hacer?

Prosperidad Social está tomando acciones legales para frenar estas estafas, pero su ayuda es clave:

No responda a correos o mensajes de canales no oficiales.

No entregue su información personal ni dinero a desconocidos.

Denuncie cualquier intento de engaño a soytransparente@prosperidadsocial.gov.co.

Los únicos canales de comunicación autorizados a nivel nacional son:

Página web: prosperidadsocial.gov.co.

Línea WhatsApp: 3188067329.

Bogotá: 601 3791088.

Línea nacional gratuita: 01 8000 95 1100.

Mensajes de texto gratis: 85594.

Correo: servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co.

Redes sociales:

X: @ProsperidadCol

@ProsperidadCol Facebook: Prosperidad.Social

Prosperidad.Social Instagram: prosperidadcol

prosperidadcol YouTube: ProsperidadCol

ProsperidadCol TikTok: @prosperidadcol

A nivel regional:

Dirección: Manga Avenida Jiménez No. 17 – 48.

Manga Avenida Jiménez No. 17 – 48. Teléfonos: 660 15 14- 664 87 61 – 660 15 09 – 664 83 57, ext. 3501.

660 15 14- 664 87 61 – 660 15 09 – 664 83 57, ext. 3501. Correo: bolivar@prosperidadsocial.gov.co

bolivar@prosperidadsocial.gov.co Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., jornada continua.

Compartir esta información con su familia, vecinos y comunidad puede evitar que las personas caigan en estas estafas. ¡Que no lo engañen! Identifique, verifique y denuncie.