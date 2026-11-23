En Bolívar, Prosperidad Social alerta sobre cuatro modalidades de estafa y suplantación
La entidad inicia la campaña antifraude “Que no te tumben”, una de las medidas para responder a los casos de presuntas estafas
Prosperidad Social alerta a la ciudadanía, especialmente a los participantes de los programas y a sus familias, sobre cuatro modalidades de estafa y suplantación en las que están usando el nombre de la entidad y de programas institucionales.
Son formas de engaño para obtener dinero, información personal, datos financieros o sobre billeteras digitales a cambio de supuestas vinculaciones a programas, falsos bonos, subsidios o beneficios, que afectan a la población en diferentes departamentos del país.
La gerente regional de la entidad en Bolívar, Karina Andrea Gómez Cabarcas, afirmó que: “Prosperidad Social nunca pide dinero ni información personal, como claves o números de cuenta, los funcionarios no realizan llamadas telefónicas para informar sobre subsidios pendientes por reclamar, tampoco para notificar a nuevos beneficiarios, ni para ayudar a realizar trámites relacionados con transferencias monetarias. Todos los trámites de la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios, ¡Que no los tumben!"
Se han presentado posibles suplantaciones que utilizan de forma fraudulenta los nombres de programas sociales como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven.
La entidad puso en marcha la campaña “Que no te tumben” (#QueNoTeTumben), para promover la consulta de los canales oficiales y evitar que las personas sean engañadas.
Las cuatro modalidades identificadas
- Los bonos ficticios y las falsas inscripciones a programas
A través de mensajes de texto o de WhatsApp, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y llamadas fraudulentas, ofrecen ingreso a programas de la entidad y dicen a las víctimas que tienen un bono pendiente por cobrar o que se va a vencer la fecha para reclamar un subsidio. Los convencen de que se dirijan a enlaces o páginas en las que solicitan información personal, datos financieros o de billeteras digitales.
“Que no te tumben”, porque:
- Prosperidad Social nunca pide dinero ni información personal, como claves o números de cuenta.
- La entidad no realiza llamadas telefónicas para informar que tiene subsidios pendientes por reclamar o que ha sido beneficiaria de un subsidio.
- Todos los trámites de la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios.
- Los beneficiarios son seleccionados mediante un proceso serio y transparente, que es gestionado e informado a través de canales oficiales y desde las 35 gerencias regionales.
- Reuniones o capacitaciones fantasma
Hay personas que están citando a reuniones presenciales o cursos virtuales diciendo que son de Prosperidad Social. Buscan obtener de manera fraudulenta información y datos personales.
“Que no te tumben”, porque:
- Todas las convocatorias a procesos de capacitación son realizadas a través de canales oficiales y corresponden a la ejecución de los programas para dar cumplimiento a la misión de la entidad.
Antes de asistir a cualquier encuentro o entregar sus datos, verifique siempre que la convocatoria se haga a través de los canales oficiales. Si tiene dudas, comuníquese a través de las redes sociales institucionales o por teléfono directamente con la entidad.
3. El “Bono Mujer” que no existeCircula una publicación falsa en redes sociales y plataformas digitales, en la que se anuncia un “Bono Mujer” de entre 500.000 y 850.000 pesos, que está dirigido a mujeres mayores de 18 años a nivel nacional. Las personas son dirigidas a una página falsa que suplanta la imagen de Prosperidad Social, en la que se solicitan datos para realizar una supuesta inscripción.“Que no te tumben”, porque:
- El Gobierno Nacional no ha creado ningún programa con ese nombre.
- Prosperidad Social no ofrece ni garantiza el ingreso a sus programas mediante anuncios, intermediarios o enlaces enviados por redes sociales.
4. La falsa intermediación para que no pierda el subsidioUn supuesto funcionario de Prosperidad Social llama al beneficiario y le miente: afirma que ya se realizó el retiro de los recursos de su transferencia o que está a punto de perder el subsidio si no realiza inmediatamente una acción. El objetivo es generar preocupación y llevar a la persona a entregar información, ingresar a enlaces o realizar procedimientos que pueden poner en riesgo sus recursos.“Que no te tumben”, porque:
- Los funcionarios de la entidad no realizan llamadas a los beneficiarios para realizar trámites relacionados con el retiro de transferencias.
- Ninguna vinculación a programas de Prosperidad Social requiere intermediarios.
¿Qué hacer?
Prosperidad Social está tomando acciones legales para frenar estas estafas, pero su ayuda es clave:
- No responda a correos o mensajes de canales no oficiales.
- No entregue su información personal ni dinero a desconocidos.
- Denuncie cualquier intento de engaño a soytransparente@prosperidadsocial.gov.co.
Los únicos canales de comunicación autorizados a nivel nacional son:
- Página web: prosperidadsocial.gov.co.
- Línea WhatsApp: 3188067329.
- Bogotá: 601 3791088.
- Línea nacional gratuita: 01 8000 95 1100.
- Mensajes de texto gratis: 85594.
- Correo: servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co.
Redes sociales:
- X: @ProsperidadCol
- Facebook: Prosperidad.Social
- Instagram: prosperidadcol
- YouTube: ProsperidadCol
- TikTok: @prosperidadcol
A nivel regional:
- Dirección: Manga Avenida Jiménez No. 17 – 48.
- Teléfonos: 660 15 14- 664 87 61 – 660 15 09 – 664 83 57, ext. 3501.
- Correo: bolivar@prosperidadsocial.gov.co
- Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., jornada continua.
Compartir esta información con su familia, vecinos y comunidad puede evitar que las personas caigan en estas estafas. ¡Que no lo engañen! Identifique, verifique y denuncie.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...