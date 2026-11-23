La segunda edición de la carrera Al Trote Marinos Cartagena: Aquí nace la Marina se llevó a cabo este domingo, 22 de noviembre, en las instalaciones de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, con la participación de 1.500 atletas.

Familias y deportistas recorrieron los circuitos de 5 y 10 kilómetros, en una jornada que les permitió disfrutar de los escenarios, la historia y la tradición de la institución donde se forman los futuros oficiales de la Armada Nacional.

La actividad deportiva comenzó a las 5:00 de la mañana y se extendió hasta las 7:30 a. m., cuando el último participante cruzó la línea de meta, dando cierre a esta jornada de integración y sana competencia.

“Esta competencia tiene como fin único que cada uno compita consigo mismo; no vinimos a competir con los demás”, afirmó el Contralmirante Darío Sanabria Gaitán, director de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, durante la apertura del evento.

Con esta iniciativa, la Armada Nacional, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, promueve el deporte como una herramienta para fortalecer la disciplina, el bienestar y la superación personal, al tiempo que genera espacios de integración y acerca a la ciudadanía a la historia, las tradiciones y la misión de la Institución Naval.