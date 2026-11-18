El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena) adelantan jornadas de formación y participación ciudadana para fortalecer las acciones de restauración ecológica de la bahía de Cartagena, en cumplimiento del Plan Maestro establecido por el Consejo de Estado en 2020.

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La estrategia busca involucrar a instituciones educativas, comunidades, pescadores, organizaciones sociales y sectores industrial y portuario en la identificación de problemáticas ambientales y la construcción de alternativas para proteger este ecosistema.

Las actividades hacen parte del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Educación Ambiental, una iniciativa en la que también participan el Distrito de Cartagena y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique).

Uno de los componentes centrales ha sido el trabajo con docentes de instituciones educativas, a quienes se les ha brindado acompañamiento para fortalecer los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). La formación parte del reconocimiento de las condiciones sociales, culturales, económicas y ecológicas del territorio, con la bahía como eje de aprendizaje e investigación.

Asimismo, se han promovido Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA), ciencia ciudadana y ejercicios de monitoreo comunitario con pescadores y habitantes de sectores cercanos a la bahía.

Entre las actividades desarrolladas se encuentra una jornada pedagógica en el bosque seco tropical, realizada en el marco del proyecto Enrútate por el Ambiente, liderado por Ecopetrol en articulación con el EPA Cartagena. El encuentro contó con integrantes de grupos de ciencia ciudadana y líderes sociales del área de influencia de la bahía.

También se realizó una segunda jornada de formación con pescadores del sector de Policarpa para avanzar en la formulación de un proyecto ciudadano enfocado en las problemáticas ambientales de los caños cercanos y la bahía. De igual manera, comenzó la construcción de una iniciativa similar con habitantes del barrio Arroz Barato.