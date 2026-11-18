Mediante la Resolución 2026140007025 del 17 de noviembre de 2026, la Superintendencia de la Economía Solidaria aceptó la renuncia de Bayron Arrieta Jiménez como agente especial de la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral Coosalud y designó en su reemplazo a Herbert Giovanni Álvarez Cruz.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el acto administrativo, el funcionario saliente deberá realizar la entrega formal y material de los asuntos que tenía a su cargo al nuevo agente especial. Además, tendrá la obligación de presentar una rendición de cuentas comprobada sobre su gestión, cuya copia deberá ser remitida a la Superintendencia.

Por su parte, Herbert Giovanni Álvarez deberá constituir una póliza de manejo que garantice el adecuado cumplimiento de sus funciones y tendrá un plazo de 30 días calendario, contados a partir de la notificación de la resolución, para presentar un informe detallado sobre el estado actual del proceso de intervención de la cooperativa.

La Superintendencia también ordenó inscribir el acto administrativo ante la Cámara de Comercio de Cartagena, donde Coosalud tiene su domicilio principal, y comunicar la decisión al agente especial saliente y al revisor fiscal de la entidad.

Según lo establecido en la resolución, el nuevo agente especial tendrá la condición de auxiliar de la justicia y ejercerá funciones públicas administrativas transitorias. Su designación no implica una relación laboral con Coosalud ni con la Superintendencia de la Economía Solidaria.

La designación se enmarca en la continuidad del proceso de toma de posesión para administrar Coosalud, medida que se mantiene vigente luego de que el Tribunal Superior de Cartagena revocara el fallo de primera instancia que había ordenado dejarla sin efectos.