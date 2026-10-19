Tres hombres fueron judicializados por presuntos hurtos en Cartagena

Los hechos, que corresponden a casos independientes, habrían ocurrido entre el 3 y el 4 de octubre.

Uno de los procesados es Leyver José Thorren Suárez, quien presuntamente habría participado en el hurto de una motocicleta el pasado 3 de octubre, en el barrio Henequén. Según la investigación, el hombre habría actuado en compañía de otra persona y se habría apoderado del vehículo de un ciudadano que lo transportaba. La Policía fue alertada del hecho y capturó al investigado cuando huía en la motocicleta.

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Ese mismo día, en el sector de Escallón Villa, Yorman Andrés Quintero Hernández habría intimidado con un arma blanca a dos mujeres que salían de un evento público, con el propósito de despojarlas de sus pertenencias. El hombre fue capturado cuando intentaba escapar del lugar.

Por otra parte, Miguel David Ávila Muñoz fue señalado de participar en un hurto ocurrido el 4 de octubre en la vía Perimetral. De acuerdo con la investigación, el procesado se habría atravesado frente a una motociclista y amenazado con un arma cortopunzante a su conductor para obligarlo a entregar sus pertenencias. La captura fue realizada por la Policía Nacional.

Fiscales de la Seccional Bolívar imputaron a los tres hombres el delito de hurto agravado, cargo que ninguno aceptó. Por decisión judicial, todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.