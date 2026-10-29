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29 oct 2026 Actualizado 21:14

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Motociclista perdió la vida por accidente de tránsito entre Cartagena y Turbaco

Tenía 33 años y el vehículo era de alto cilindraje

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Un hombre de 33 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la Troncal de Occidente, en jurisdicción de Cartagena, cerca de la urbanización El Rodeo, en la vía que conduce al municipio de Turbaco.

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La víctima fue identificada como Yeison David Sampayo Contreras, quien se desplazaba en una motocicleta Yamaha de alto cilindraje color negro, de placas BKG-17I, cuando ocurrió el siniestro, aproximadamente a las 3:30 de la mañana.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas por Caracol Radio, el motociclista habría perdido el control del vehículo tras impactar contra el separador de la doble calzada, en el sector de Bajo Miranda. La caída le habría ocasionado múltiples lesiones que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

Las autoridades de tránsito no han entregado un reporte oficial que permita establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro. Su cuerpo fue enviado a Medicina Legal del barrio Zaragocilla.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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