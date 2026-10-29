Otra víctima fatal en carreteras de Bolívar: menor de 17 años murió cerca a Arjona

Un adolescente de 17 años falleció en Cartagena luego de resultar gravemente herido en un accidente de tránsito registrado en la Troncal de Occidente, a la altura del sector Moncada, cerca del municipio de Arjona, Bolívar.

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El joven fue identificado como Manuel David Palencia Romero, quien sufrió el siniestro hacia las 8:30 de la noche. Según la información preliminar, el menor de edad se desplazaba en una motocicleta cuando ocurrió el accidente.

Las primeras versiones apuntan a que el adolescente habría perdido el control de la moto al tomar una curva . Sin embargo, todavía no se conocen detalles concluyentes sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Debido a la gravedad de las lesiones, Manuel David fue trasladado a Cartagena para recibir atención médica especializada. El adolescente ingresó a la Casa del Niño, donde falleció pese a los esfuerzos por atenderlo.