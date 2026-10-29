Ejército interviene 20 unidades de producción minera ilegal en el sur de Bolívar

En desarrollo de operaciones militares contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, tropas del Batallón de Selva N.º 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices, en coordinación con la Brigada contra la Minería Ilegal y la Fiscalía General de la Nación, realizaron una operación en la vereda Las Ahuyamas, municipio de Simití, sur de Bolívar, que permitió afectar las fuentes de financiación del grupo armado organizado Clan del Golfo, Subestructura Édgar de Jesús Madrid Benjumea.

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Con esta operación se logró la destrucción de 2 excavadoras y la intervención de 20 unidades de producción minera destinadas a actividades de explotación ilícita de minerales.

Así mismo, fueron incautados 350 galones de ACPM, 200 galones de gasolina, 11 canecas plásticas y 2 clasificadoras. También se destruyeron 680 metros de manguera industrial de 6 pulgadas y 80 metros de tubería galvanizada de 6 pulgadas.

Con este resultado, se interrumpió la capacidad de extracción ilícita de aproximadamente 11.400 gramos de oro mensuales, cuyo valor estimado asciende a 5130 millones de pesos, recursos que constituirían una fuente de financiación para esta estructura criminal.

El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares para combatir las economías ilícitas y contribuir a la seguridad de las comunidades y a la protección de los recursos naturales en la región del sur de Bolívar.