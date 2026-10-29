Líderes comunales de Cartagena se reunieron con el comandante de la policía metropolitana

En el marco de la estrategia Encuentros Comunitarios, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, sostuvo un encuentro con presidentes de juntas de acción comunal, representantes de la Federación de Juntas de Acción Comunal y miembros de la Policía Cívica de Mayores, con el propósito de escuchar sus inquietudes y fortalecer las acciones de seguridad y convivencia en los barrios de la ciudad.

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Durante la reunión, los líderes comunitarios expusieron diferentes problemáticas que afectan a sus sectores, y que se convierten en riesgos para la seguridad ciudadana, entre ellas fallas en el alumbrado público, comportamientos que alteran la convivencia y situaciones de riesgo que involucran a niños, niñas y adolescentes.

“Ustedes son nuestros ojos y oídos en cada barrio. Vamos a trabajar de la mano con la comunidad para atender sus necesidades y fortalecer la seguridad en los territorios”, manifestó el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez.

El oficial anunció el fortalecimiento de los programas de participación ciudadana y acciones orientadas a la prevención del delito y el incremento de las capacidades operativas contra las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los cartageneros.

Con estos espacios de diálogo, la Policía Metropolitana de Cartagena reafirma su compromiso de mantener una comunicación cercana con la comunidad y construir estrategias conjuntas que contribuyan al bienestar y la seguridad de todos.