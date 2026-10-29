Alcalde ratifica acueducto para Barú, de aprobarse empréstito por $150 mil millones

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, ratificó que la construcción del acueducto de Barú Pueblo es un proyecto innegociable para su administración y que los $46 mil millones previstos para garantizar el acceso al agua potable de esta comunidad insular se mantienen como una prioridad, en medio de la discusión sobre un nuevo crédito público por $150 mil millones que el Distrito busca gestionar.

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“Barú y su comunidad llevan 70, 80 años esperando algo que acá en la ciudad es rutinario: abrir una pluma y salga agua; bañarte cada vez que quieres si tienes calor. Allá, en Barú, en pleno siglo 21, aún están condenados a la pimpina y al carrotanque. Tanques con agua que se ensucian, eso no es vivir dignamente, y de seguir así, hablar de Cartagena como Súperciudad es una incoherencia”, expuso Dumek Turbay.

El mandatario insistió en que llevar agua potable a Barú no es una iniciativa que pueda quedar sujeta a negociaciones políticas, sino una respuesta a una deuda histórica con una comunidad que durante décadas ha tenido que recurrir a alternativas costosas e inestables para acceder a un servicio esencial.

La ratificación se produce luego de que la Alcaldía presentara ante el Concejo Distrital un proyecto de acuerdo para obtener autorización para una nueva operación de crédito público por hasta $150 mil millones, con el propósito de ampliar la financiación de proyectos estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo 2024-2027.

En ese contexto, Turbay dejó claro que, aunque el Distrito está dispuesto a escuchar nuevas propuestas de inversión y necesidades históricas de los cartageneros, el acueducto de Barú es el proyecto que tiene garantizada su prioridad política dentro de esta discusión.

¿Por qué el proyecto de acuerdo no enumera las obras que se financiarían?

Con respecto a la decisión de presentar el proyecto de acuerdo bajo la denominación general de financiación de proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo, sin incluir un listado cerrado de obras, el alcalde explicó que la intención es mantener abierta la posibilidad de incorporar otras iniciativas que respondan a necesidades prioritarias de Cartagena.

“El debate de esta iniciativa tendrá una audiencia pública, con participación de la ciudadanía, líderes barriales, comunales y distintos actores sociales, en el que tenemos la puerta abierta y la escucha atenta para proyectos que presente la gente y hasta los mismos concejales”, explicó Turbay.

El Distrito busca que la discusión en el Concejo y las propuestas que surjan de la ciudadanía permitan identificar otras inversiones que merezcan ser consideradas, sin limitar anticipadamente el alcance de los recursos a un listado inmodificable.

De esta manera, la Alcaldía espera recibir planteamientos de los concejales, líderes comunitarios y ciudadanos durante los espacios de participación y discusión pública, para evaluar soluciones a problemas históricos de distintos barrios y corregimientos.

Entre las iniciativas que podrían entrar en consideración se encuentran la construcción del nuevo hospital de San José de Los Campanos, más Centros de Desarrollo Infantil (CDI), nuevos Centros de Vida para adultos mayores, la rehabilitación de las compuertas de La Bocana, la conducción del acueducto Turbaco-Zona Norte y la construcción del colector de alcantarillado sanitario del barrio Alto Bosque.

También se contemplan como necesidades por evaluar las obras de drenaje pluvial en la avenida Miramar y la renovación urbana del peatonal de Manga, así como la construcción de un box culvert en la calle 70 de Crespo, con el propósito de contribuir a la solución de las inundaciones que afectan a ese sector.

Se trata de alternativas que podrían ser objeto de análisis en el proceso de discusión y priorización de las inversiones. Su mención no significa que todas tengan financiación aprobada ni que exista una asignación definitiva de recursos para ejecutarlas.

Barú, por encima de cualquier discusión política

En medio de las diferentes propuestas que podrían incorporarse a la agenda de inversión, el alcalde reiteró que el proyecto de agua potable para Barú no está sujeto a esa misma discusión de prioridades. “Pese a que candidatos a la Alcaldía y otras voces de ciudad con distintos intereses subjetivos tergiversen los alcances de este eventual crédito público, responderle a deudas históricas como la falta de agua potable en Barú son innegociables”, afirmó el alcalde Turbay.

La iniciativa cuenta con una ruta de financiación acordada con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que contempla recursos superiores a los $46 mil millones para llevar el servicio al corregimiento insular. El programa de inversión también comprende intervenciones en agua, saneamiento básico y drenaje en otros sectores de Cartagena.

El acuerdo anunciado por la Alcaldía y el BID en agosto de 2026 contempla la instalación de aproximadamente 10 kilómetros de redes de distribución y 14,4 kilómetros de línea de conducción para ampliar el acceso al agua potable en Barú Pueblo.

La dimensión de la necesidad quedó reflejada en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2023, citado por el Distrito: Barú registró 4.268 habitantes y una cobertura inexistente de conexión a los servicios de acueducto y alcantarillado. Según esas cifras, el 97,9 % de sus habitantes debe abastecerse mediante mecanismos no permanentes, como piletas, carrotanques o agua embotellada.

Por eso, para el Distrito, el acueducto representa mucho más que una obra de infraestructura: es una respuesta a una necesidad básica que durante generaciones ha condicionado la calidad de vida de la población.

La discusión del nuevo crédito de $150 mil millones seguirá su curso en el Concejo Distrital, corporación que deberá estudiar y decidir sobre la autorización solicitada por la Alcaldía de Cartagena. Sin embargo, el alcalde mantiene una definición política expresa frente a Barú: el acceso al agua potable de esta comunidad no se negocia.