Más de 2.000 jóvenes de Sucre recibirán nuevo pago de Renta Joven

Sincelejo

Un total de 2.082 jóvenes de Sucre comenzarán a recibir entre el 21 y el 28 de octubre los recursos correspondientes al quinto ciclo de pagos del programa Renta Joven, informó Prosperidad Social.

Los beneficiarios son estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y universitarios de instituciones públicas, así como aprendices del SENA, que hacen parte de hogares en condición de vulnerabilidad.

La transferencia contempla un incentivo de 400.000 pesos por permanencia académica. Además, los estudiantes universitarios que alcanzaron un promedio igual o superior a 4.0 durante el primer semestre de 2026 recibirán 200.000 pesos adicionales por excelencia académica, para un total de hasta 600.000 pesos.

De acuerdo con Prosperidad Social, la inversión para este ciclo en Sucre supera los 1.021 millones de pesos.

Los pagos se realizarán mediante abono a cuentas bancarias o billeteras digitales registradas por los beneficiarios. La entrega será escalonada según el último dígito del documento de identidad:

21 de octubre: terminados en 1, 2 y 3.

terminados en 1, 2 y 3. 22 de octubre: terminados en 4, 5 y 6.

terminados en 4, 5 y 6. 23 de octubre: terminados en 7, 8, 9 y 0.

Los jóvenes que no tengan productos financieros activos recibirán el incentivo a través de giro en los puntos autorizados de SuperGIROS y SuRed en todo el país, dentro de las fechas establecidas para el ciclo de pago.

Este desembolso corresponde a los incentivos por permanencia y excelencia académica del primer semestre de 2026 para estudiantes de educación superior, y a los apoyos por permanencia de junio y julio para aprendices del SENA.