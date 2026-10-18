Quién es Honey Ordoñez, la modelo colombiana que estará en Victoria’s Secret Fashion Show 2026

La modelo Honey Ordoñez, nacida en San Andrés, Colombia, hará parte del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, uno de los eventos más reconocidos de la industria de la moda. Su participación representa un nuevo paso en una carrera internacional que comenzó a tomar fuerza desde que era muy joven.

La sanandresana confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió su emoción por llegar a la pasarela de la reconocida firma. “¡VAMOS CON TODA!”, escribió en una publicación acompañada por las banderas de Colombia y Nicaragua, en referencia a sus raíces familiares.

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La modelo también recordó sus sueños de infancia con un mensaje que refleja la importancia de este logro: “Mi yo de 8 años no se lo creería…”. Sus palabras hicieron referencia al camino recorrido para llegar a uno de los escenarios más visibles del modelaje internacional.

¿Quién es Honey Ordoñez y de dónde es?

Honey Ordoñez es una modelo colombiana originaria de San Andrés que ha construido su trayectoria trabajando con marcas de moda, belleza y campañas publicitarias internacionales.

Su historia familiar también conecta a dos países: su padre es colombiano y su madre es nicaragüense. Esta doble herencia estuvo presente en el anuncio de su participación en el desfile, en el que destacó ambos vínculos nacionales.

Con una estatura de 1,75 metros, Ordoñez ha desarrollado una carrera que incluye pasarelas, producciones editoriales y colaboraciones con reconocidas casas de diseño. Su perfil profesional le ha permitido trabajar en diferentes mercados y participar en proyectos que han ampliado su presencia en la industria.

Honey Ordoñez ha trabajado con reconocidas marcas internacionales

Uno de los hitos de su trayectoria llegó cuando debutó para Dior a los 18 años. Desde entonces, ha participado en proyectos relacionados con marcas como Ralph Lauren, Puma, Bally, Blumarine, Coach, Casablanca, Erdem, Issey Miyake, J.W. Anderson, Monse y MSGM.

Su experiencia también incluye colaboraciones vinculadas con Fenty Beauty y Sporty & Rich, además de trabajos para otras firmas internacionales de moda.

En el ámbito editorial, su portafolio registra apariciones en publicaciones como Vogue Francia, Vogue Italia, Vogue Latinoamérica, TIME, Wallpaper Magazine, Le Magazine du Monde y South China Morning Post Style Magazine.

Durante 2026, la modelo ha continuado sumando proyectos con marcas y medios especializados, consolidando una trayectoria que combina campañas comerciales, editoriales y experiencias en escenarios internacionales.

¿Cuándo estará Honey Ordoñez en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

La participación de Ordoñez está prevista para el domingo 18 de octubre de 2026, en Los Ángeles, California, de acuerdo con la información suministrada sobre el evento.

La presencia de Honey Ordoñez se suma a la participación de modelos y artistas colombianos en el espectáculo. En 2025, Valentina Castro desfiló en el evento y, según la información proporcionada, se convirtió en la primera colombiana en participar en esta pasarela.

En esa misma edición, la cantante Karol G hizo parte del componente musical del desfile y se destacó como la primera artista latina en presentarse en vivo durante el espectáculo.