Christopher Lloyd, Doc Brown en “Volver al futuro”, reveló su adicción a las drogas en sus memorias

El actor estadounidense Christopher Lloyd reveló en su nuevo libro de memorias que fue adicto a la cocaína y al alcohol durante muchos años.

¿Qué confesó?

En “In My Own Time: A Memoir”, confesó que consumió cocaína por primera vez a las puertas de un club de comedia en Los Ángeles durante la década de 1970.

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En aquel entonces, Lloyd se acercó al automóvil de una mujer a la que acababa de conocer y “se metió un par de líneas”.

“Eso fue todo lo que hizo falta. Quedé enganchado casi de inmediato. Me encantaba, y ahí fue donde comenzó mi abuso de la cocaína”, escribió.

¿Cuánto se convirtió en un hábito?

El actor, conocido por su papel como Emmett “Doc” Brown en la franquicia de “Volver al futuro”, cuenta que su consumo de cocaína, alcohol y marihuana se convirtió rápidamente en “un hábito arraigado”, aunque nunca apareció en un escenario ni ante una cámara bajo los efectos de estas sustancias.

“No me preguntaba qué significaba aquello ni qué me aportaba. Simplemente sabía que me gustaba y, en poco tiempo, ya me tenía atrapado”, añadió.

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¿Cuándo ingresó a rehabilitación?

La estrella de la película “Los locos Addams” ingresó en un centro de rehabilitación en 1993, tras trabajar con un psicólogo que le ayudó a ver el daño que las drogas y el alcohol estaban causando en su vida y permaneció en rehabilitación durante cinco semanas.

“Aquello fue el principio, pero no el final. Después de eso tuve algunas recaídas... Años más tarde, el 1 de abril, logré la sobriedad, lo que resultó ser la última vez”, confesó Lloyd en su libro.